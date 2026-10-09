Hàng trăm cơ sở nhà đất công dôi dư ở Thanh Hóa được tính phương án cho thuê

Cho thuê theo hình thức chào giá cạnh tranh

Tại xã Hoằng Thanh, hôm 8/10, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã công khai kết quả chào giá cạnh tranh cho thuê cơ sở Mầm non Hoằng Phụ cũ, ở thôn Sao Vàng. Khu đất rộng gần 2.480 m², diện tích sàn xây dựng hơn 1.248 m², thời hạn cho thuê 5 năm.

Theo phương án được phê duyệt, cơ sở này có thể được sử dụng làm văn phòng, điểm giao dịch, cơ sở giáo dục, dịch vụ thương mại, kho hàng sạch, dịch vụ y tế và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Giá khởi điểm cho thuê là 42.520 đồng mỗi m² một năm. Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Medipha đưa ra mức giá cao nhất 85.444 đồng mỗi m² một năm, tương ứng tổng số tiền hơn 106,6 triệu đồng mỗi năm, và được xác định là đơn vị trúng thuê.

Xã Hoằng Thanh đưa tài sản công dôi dư ra chào giá cho thuê. (Ảnh: UBND xã Hoằng Thanh)

Việc đưa tài sản công dôi dư vào khai thác là một trong những phương án Thanh Hóa triển khai nhằm tận dụng quỹ nhà, đất công không còn nhu cầu sử dụng sau khi tổ chức lại bộ máy hành chính.

Tại xã Hoằng Hóa, địa phương có 19 cơ sở nhà, đất công dôi dư, toàn bộ đã được bàn giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã quản lý, khai thác. Trong số này, 5 cơ sở đã hoàn thành xử lý, chuyển đổi công năng thành nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng hoặc bố trí trụ sở làm việc cho các đơn vị.

Cụ thể, trụ sở UBND xã Hoằng Phúc cũ được chuyển thành nhà văn hóa và nơi sinh hoạt cộng đồng thôn Bút Sơn; trụ sở UBND xã Hoằng Đức cũ phục vụ người dân thôn Phúc Thịnh; trụ sở UBND xã Hoằng Hà cũ được sử dụng làm nơi sinh hoạt cộng đồng thôn Đạt Tài. Trạm Bảo vệ thực vật cũ cũng được chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng tại thôn Phú Vinh. Trong khi đó, trụ sở Ủy ban MTTQ huyện được bố trí làm nơi làm việc của Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể.

Thiệu Hóa có 16 tài sản công cần sắp xếp (Ảnh: UBND xã Thiệu Hóa)

Với 14 cơ sở còn lại, địa phương tiếp tục triển khai các phương án xử lý. Trong đó, 9 cơ sở đã được phê duyệt đơn giá và niêm yết thông báo cho thuê, gồm các trụ sở hành chính cũ, Trường THPT Lê Viết Tạo, Nhà khách Huyện ủy, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Hoằng Hóa và Trạm Y tế Bút Sơn.

Bốn cơ sở khác đã được địa phương lập hồ sơ đề xuất điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định. Các phương án nhằm bố trí lại trụ sở cho cơ sở giáo dục, đơn vị sự nghiệp và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Cơ sở giáo dục dôi dư tại xã Thiệu Hóa (Ảnh: UBND xã Thiệu Hóa)

Bảo đảm tài sản công được sử dụng hiệu quả

Tại xã Thiệu Hóa, sau rà soát, địa phương xác định 16 cơ sở nhà, đất cần được sắp xếp lại để phù hợp với mô hình tổ chức mới. Trong đó, 6 cơ sở thuộc nhóm điều chuyển kết hợp chuyển đổi công năng, chủ yếu bố trí cho các cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu cầu về phòng học và cơ sở vật chất sau khi sắp xếp mạng lưới trường lớp.

7 cơ sở khác được bàn giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công quản lý, khai thác theo phương án được phê duyệt. Với những công trình không còn nhu cầu sử dụng hoặc đã xuống cấp, địa phương xem xét phương án tháo dỡ, tận dụng quỹ đất để phục vụ công trình công cộng và không gian sinh hoạt cộng đồng phù hợp với quy hoạch.

Theo Sở Tài chính Thanh Hóa, toàn tỉnh có 1.285 cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Trong số này, 469 cơ sở được đề xuất chuyển đổi công năng phục vụ sinh hoạt cộng đồng; 282 cơ sở được điều chuyển hoặc kết hợp điều chuyển, chuyển đổi công năng phục vụ giáo dục, y tế và các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra, 523 cơ sở được đề xuất giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp xã quản lý, khai thác theo hình thức cho thuê; 11 cơ sở được đề xuất giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định.

Để hạn chế tình trạng tài sản công bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng không hiệu quả, tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát hiện trạng từng cơ sở, xác định rõ nhu cầu sử dụng và xây dựng phương án khai thác phù hợp. Việc xử lý phải ưu tiên các mục đích công cộng, nhất là giáo dục, y tế và văn hóa; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình cho thuê, điều chuyển và chuyển đổi công năng.

Tại hội nghị ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng yêu cầu các xã, phường tập trung xử lý dứt điểm tài sản công dôi dư, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/11/2026. Các địa phương phải xây dựng phương án quản lý, khai thác, cho thuê hoặc đấu giá công khai, minh bạch; bàn giao tài sản cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công trước ngày 15/10.

Sở Tài chính được giao chủ trì kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành trước ngày 30/10. Các địa phương phải báo cáo tiến độ hằng tuần, bảo đảm tài sản công được đưa vào sử dụng hiệu quả, đúng quy định, tránh lãng phí.