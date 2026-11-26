Theo người dân địa phương, đàn cò nhạn thường xuất hiện vào sáng sớm và chiều muộn, tập trung tại những khu vực ruộng lúa, đầm lầy sau thu hoạch. Thức ăn của chúng chủ yếu là ốc bươu vàng, châu chấu, giun và các loại côn trùng trên đồng ruộng.

Video: Hàng trăm con cò nhạn sà xuống cánh đồng ở xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị để kiếm ăn.

Qua nhận diện ban đầu, đây là loài cò nhạn, còn gọi là cò ốc, có tên khoa học Anastomus oscitans. Loài chim này thuộc họ Hạc, thường sinh sống ở các vùng đất ngập nước.

Ông Nguyễn Thanh Định, cán bộ Đảng ủy xã Trung Thuần, là một trong những người may mắn bắt gặp đàn cò nhạn xuất hiện trên cánh đồng thôn Tam Đa. Không bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm gặp, ông đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh hàng trăm con chim đồng loạt sà xuống ruộng kiếm ăn.

Theo ước tính bằng mắt thường của ông Định, đàn cò nhạn ước chừng khoảng từ 500-600 con, thường kết thành từng tốp lớn, lúc phủ kín những thửa ruộng, lúc lại chao liệng trên bầu trời. Khi chiều xuống, chúng thường bay về trú ngụ tại những khu vực rừng núi cách cánh đồng không xa. Những thửa ruộng vừa thu hoạch, còn dồi dào nguồn thức ăn tự nhiên, được cho là một trong những yếu tố thu hút đàn chim tìm đến.

"Sự xuất hiện của đàn cò khiến nhiều người dân địa phương tò mò, tìm đến tận nơi để ngắm và ghi hình. Tuy nhiên, khi thấy đông người, đàn cò lại đồng loạt cất cánh, bay sang cánh đồng ở thôn Vân Tiền để tiếp tục kiếm ăn", ông Định kể.

Đàn cò nhạn ước tính khoảng 500-600 con chao liệng trên những cánh đồng vừa thu hoạch ở xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị.

Những đàn cò nhạn tạo nên cảnh tượng sinh động trên cánh đồng quê Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị.

Sự xuất hiện của hàng trăm con cò nhạn trong nhiều ngày không chỉ tạo nên khung cảnh sinh động trên những cánh đồng quê mà còn thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Đây cũng là dịp để nâng cao ý thức trong việc bảo vệ các loài chim hoang dã và môi trường sống tự nhiên.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Phan Xuân Linh, Chủ tịch UBND xã Trung Thuần cho biết, địa phương đã ghi nhận sự xuất hiện của đàn cò nhạn quý hiếm trên cánh đồng mấy ngày qua. Chính quyền xã đang tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, đặt bẫy hay xua đuổi đàn chim.

Địa phương cũng sẽ tăng cường theo dõi những khu vực đàn cò thường xuyên kiếm ăn, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý các hành vi săn bắt, mua bán động vật hoang dã trái phép, góp phần bảo vệ đàn chim và giữ gìn môi trường sinh thái trên địa bàn.

Cò nhạn, còn gọi là cò ốc, có tên khoa học Anastomus oscitans, thuộc họ Hạc. Đây là loài chim nước có kích thước khá lớn, chiều dài cơ thể khoảng 68-81cm. Bộ lông chủ yếu màu trắng xám, phần cánh và đuôi có màu đen ánh xanh. Đặc điểm dễ nhận biết nhất của loài chim này là chiếc mỏ lớn, hai phần mỏ trên và dưới không khép kín hoàn toàn, tạo thành khe hở đặc trưng. Theo Sách đỏ Việt Nam năm 2007, cò nhạn được xếp vào nhóm VU (Sẽ nguy cấp). Tuy nhiên, trên phạm vi toàn cầu, loài này được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp ở mức LC (Ít lo ngại).