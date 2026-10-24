Hàng trăm chiếc xe thể thao Porsche có nguy cơ bánh xe văng ra khi đang chạy

Theo Carscoops ngày 23/10, đợt triệu hồi mới nhất liên quan đến 548 xe Porsche tại Mỹ, bổ sung cho 1.851 xe từng bị triệu hồi vào tháng 10/2024 do cùng một vấn đề.

Nguyên nhân được xác định là một số chi tiết trong hệ thống cố định bánh xe trung tâm có thể không đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất và bị gãy trong quá trình sử dụng. Nếu xảy ra sự cố, bánh xe có thể tách khỏi xe, làm tăng nguy cơ tai nạn đối với người ngồi trong xe cũng như những phương tiện và người đi bộ xung quanh.

Các mẫu xe bị ảnh hưởng chủ yếu thuộc dòng Porsche 911 và 718 đời 2024, trong đó có nhiều phiên bản hiệu suất cao, hướng đến khả năng vận hành trên đường đua.

Cụ thể, Porsche 911 Carrera GTS có số lượng xe thuộc diện triệu hồi nhiều nhất, với 168 chiếc được sản xuất từ ngày 7/6 đến 23/10/2024. Tiếp theo là 94 chiếc 911 Turbo S, 73 chiếc 718 Cayman GT4 RS và 70 chiếc 718 Spyder RS.

Danh sách còn bao gồm 13 chiếc 911 Turbo, 39 chiếc 911 S/T phiên bản giới hạn, 41 chiếc 911 GT3 RS và 50 chiếc 911 GT3.

Theo Carscoops, Porsche bắt đầu nhận được cảnh báo về hiện tượng nứt, gãy các chi tiết khóa bánh xe trung tâm vào tháng 5 và tháng 8. Quá trình điều tra sau đó cho thấy số lượng linh kiện có khả năng gặp lỗi có thể lớn hơn phạm vi được xác định trong đợt triệu hồi năm 2024, dẫn đến quyết định triệu hồi bổ sung.

Porsche sẽ thông báo đến các chủ xe trong những tuần tới thông qua email, điện thoại, ứng dụng MyPorsche và thư gửi trực tiếp. Các đại lý được yêu cầu kiểm tra hệ thống cố định bánh xe, thay thế những chi tiết không đáp ứng tiêu chuẩn của hãng.

Trong thời gian chờ sửa chữa, Porsche khuyến cáo chủ xe ngừng lái phương tiện. Nếu phát hiện hiện tượng rung lắc đáng kể khi đang di chuyển, người lái nên dừng xe ngay khi có thể thực hiện an toàn và không tiếp tục sử dụng cho đến khi xe được kiểm tra.

Trước đó, Porsche cũng từng triệu hồi hơn 173.000 xe tại Mỹ do lỗi phần mềm khiến hình ảnh từ camera lùi không hiển thị trên màn hình giải trí. Tuy nhiên, đợt triệu hồi liên quan đến hệ thống khóa bánh xe lần này tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp đối với khả năng vận hành an toàn của phương tiện.

Theo Carscoops