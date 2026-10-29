Hàng trăm cảnh sát vào rừng truy bắt hai phạm nhân trốn Trại giam A2

Cảnh sát truy bắt hai phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2. Video: X.N

Ngày 29/10, lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn – hai phạm nhân trong nhóm 4 đối tượng trốn Trại giam A2 (xã Diên Lâm) ngày 21/10.

Công an được huy động truy bắt hai phạm nhân còn lại trốn khỏi Trại giam A2. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo ghi nhận, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các lực lượng, chia ra nhiều hướng khác nhau tiến vào khu rừng Hòn Dữ (thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm) để khoanh vùng, truy tìm hai phạm nhân bỏ trốn còn lại.

Khu vực núi Hòn Dữ có địa hình hiểm trở, dân cư thưa thớt ở chân núi, trong khi trên đỉnh núi chủ yếu là rừng rậm, gây khó khăn cho việc di chuyển.

Lực lượng chức năng đã sử dụng flycam để xác định vị trí, đồng thời huy động nhiều xe chuyên dụng phục vụ công tác truy bắt đối tượng trốn trại. Bên cạnh đó, người dân am hiểu địa hình, thông thạo đường đi trong khu vực đồi núi, rừng sâu cũng tham gia hỗ trợ.

Cảnh sát tiến vào rừng truy bắt phạm nhân bỏ trốn. Ảnh: Xuân Ngọc

Tại khu vực hồ Đá Mài, lực lượng cảnh sát lập chốt kiểm soát, không cho người dân đi vào khu vực rừng núi nhằm bảo đảm an toàn và phục vụ việc truy bắt các phạm nhân.

Chính quyền địa phương liên tục phát loa về công tác truy bắt để người dân nắm thông tin.

Công an tuần tra, kiểm soát truy tìm phạm nhân. Ảnh: Xuân Ngọc

Trước đó, như Báo VietNamNet thông tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (xã Diên Lâm), 4 phạm nhân đã bỏ trốn.

Các phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người.

Lê Văn Cường (32 tuổi, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Đến sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên một xe khách lưu thông qua Quốc lộ 27C.

Tối 28/10, Võ Hoàng Duy bị bắt sau nhiều ngày lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.