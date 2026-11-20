Dự án trục không gian Quốc lộ 1A qua địa bàn Hà Nội được khởi công từ tháng 5/2026 theo hình thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài khoảng 36,3km, điểm đầu từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, đi qua 18 xã, phường và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Khi đưa vào khai thác, tuyến trục sẽ có mặt cắt ngang rộng 90m.

Để phục vụ thi công dự án trọng điểm này, theo thống kê của chính quyền địa phương, có 5 khu tập thể cũ dọc trục đường Giải Phóng (thuộc địa bàn hai phường Phương Liệt và Kim Liên) nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Ông Hảo (cư dân tại Tập thể lắp máy - 208 Giải Phóng, phường Phương Liệt) chỉ tay vào mốc giới GPMB và cho biết, theo mốc đánh dấu, khoảng 1/3 khu tập thể sẽ bị thu hồi để GPMB.

Ông Hảo cho biết, bản thân gia đình không bị mất do cắt xén, tuy nhiên ông rất lo lắng vì kết cấu tòa nhà đã 30 năm, nay nếu đập phá rất dễ ảnh hưởng đến kết cấu công trình, an toàn của cư dân còn ở lại

Tại phường Phương Liệt, có 3 khu nhà 5 tầng với tổng số 195 căn hộ và một khu nhà 2 tầng gồm 20 căn hộ bị ảnh hưởng.

Một phần diện tích của Tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam (194 Giải Phóng, phường Phương Liệt) cũng dự kiến phải thu hồi để triển khai dự án.

Cùng trên trục đường Giải Phóng, hai khu tập thể quân đội gồm 2 khối nhà H1 và H2 tại phường Kim Liên, đối diện nút giao Giải Phóng - Vành đai 2, dự kiến sẽ có một phần diện tích nằm trong phạm vi phải giải phóng mặt bằng.

Tầng 1 tại khu tập thể quân đội trên địa bàn phường Kim Liên

Bà Hạnh, cư dân sinh sống tại tầng 2 nhà H1 từ năm 1990 chia sẻ, gia đình bà chấp hành chủ trương mở đường nhưng vẫn đang chờ thông tin chính thức về mức giá bồi thường và địa điểm bố trí tái định cư. Với căn hộ có diện tích sử dụng hơn 100m² (tính cả phần cơi nới) đang là nơi sinh hoạt của 3 nhân khẩu, bà Hạnh bày tỏ mong muốn được bố trí nơi ở mới thuận tiện cho việc học tập của con cái và công việc của gia đình thay vì phải di chuyển quá xa khu vực nội thành.

Bãi đỗ xe máy tại khu tập thể H2

Khu tập thể H1, H2 hiện bị cơi nới nhiều "chuồng cọp"

Ông Phạm Minh Tuấn, cư dân nhà H1 khu tập thể quân đội cho biết, ông là hộ dân không nằm trong diện cắt xén, tuy nhiên ông nêu kiến nghị của những người dân ở lại đó là: việc thu hồi đất và thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Nếu phát sinh việc thu hồi vượt chỉ giới thì phải có văn bản pháp lý và sự thỏa thuận trước với người dân.

Ông Tuấn cũng kiến nghị cơ quan chức năng và đơn vị thi công phải có biện pháp bảo vệ an toàn cho người dân, đảm bảo vệ sinh môi trường và giữ vững kết cấu cho phần diện tích còn lại của tòa nhà.

"Trong quá trình phá dỡ theo trình tự, nếu xảy ra sự cố làm hư hỏng phần công trình ngoài chỉ giới, các bên cần lập biên bản xác nhận nguyên nhân để có phương án bảo hiểm, đền bù kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng", ông Tuấn nêu.

Đại diện UBND phường Kim Liên cho biết, phường sẽ có phương án bồi thường, tái định cư sớm theo quy định. Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các nội dung này sẽ hoàn thành trước ngày 30/11.﻿