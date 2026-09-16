Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 201 giúp nhân dân phòng, chống lụt bão

Với tinh thần “mệnh lệnh từ trái tim - vì nhân dân phục vụ”, 250 cán bộ, chiến sĩ, nhanh chóng có mặt tại khu vực xung yếu, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương triển khai các phương án hộ đê, phòng, chống lụt bão.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 201 giúp dân gia cố tuyến đê. Ảnh: VĂN HẢI

Hiện mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nước sông không ngừng dâng cao.

Không quản ngại mưa lớn, nước ngập, các cán bộ, chiến sĩ vẫn đang tích cực đắp đất, đóng và vận chuyển bao tải, gia cố tuyến đê, xử lý các vị trí có nguy cơ sạt lở, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.