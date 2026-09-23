Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Nhận tin báo, Bộ CHQS thành phố chỉ đạo các đơn vị, địa phương, trực tiếp là Ban CHQS các xã, phường khẩn trương triển khai lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng vũ trang phường Bình Long giúp dân khắc phục thiên tai. Ảnh: ĐVCC

Tại phường Bình Long, mưa kéo dài gây ngập lụt một số khu vực, ảnh hưởng tới 25 hộ dân và chùa Bảo An, khu phố Xa Cam. Hậu quả, nước cuốn trôi 1 xe hơi 4 chỗ của người dân xuống hồ Xa Cát thuộc khu phố Xa Cam, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Lực lượng vũ trang xã Bình Minh hỗ trợ nhân dân di dời tài sản đêm 22-9. Ảnh: ĐVCC

Ngoài giúp dân, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Minh còn phối hợp cử lực lượng canh gác, tuần tra bảo vệ người dân. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Bình Minh, Thượng tá Dương Văn Nhuệ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Từ 19h ngày 22-9 đến 1h sáng 23-9, mưa lớn gây ngập lụt nhiều hộ gia đình ấp Sông Mây, xã Bình Minh. Ban CHQS xã đã cử cán bộ, chiến sĩ đến giúp gia đình bà Trần Thị Thông (sinh năm 1963) bị sập nhà bếp, may mắn không thiệt hại về người. Sau đó, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS tiếp tục hỗ trợ 1 gia đình tại đường 10 ấp Sông Mây di chuyển ra khỏi khu vực ngập lụt và hỗ trợ 1 hộ dân đắp bờ ao che chắn khoảng 300m.

Các tuyến đường và nhiều khu vực ở xã Minh Đức chìm trong nước. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Minh Đức, các ấp như An Phú, Minh Tâm, Bình Minh ngập nặng các tuyến đường làm tê liệt giao thông. 2 hộ dân bị ngập sâu khoảng 3,5m. Ban CHQS xã Minh Đức đã cử 32 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an xã phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do lũ nhanh và gây ngập khiến thiệt hại về tài sản khoảng 50 triệu đồng như máy giặt, tủ lạnh, ti vi; không ghi nhận thiệt hại về người.

Nhiều địa bàn xã, phường ở thành phố Đồng Nai ngập sâu trong nước. Ảnh: ĐVCC

Mưa kéo dài gây ngập lụt khiến người dân lưu thông khó khăn, nhất là việc đưa, đón học sinh. Ảnh: ĐVCC

Tại phường Long Bình, ngập nặng ở khu phố 5 có 1 cầu dân sinh bị sụt lún, lực lượng dân quân và chính quyền địa phương tổ chức rào chắn 2 đầu cầu, cử lực lượng trực hướng dẫn người dân đi lại an toàn.

Ở xã Đa Kia, mưa gió làm tốc mái 2 căn nhà dân. Ban CHQS xã cử 4 dân quân thường trực phối hợp cùng gia đình và địa phương tổ chức khắc phục.

Còn tại phường An Lộc, ngập lụt khoảng 10 ngàn mét vuông rau của 5 hộ dân tổ hợp tác xã tại khu phố Thanh Phú. Ngập tràn 5 ao cá của 2 hộ dân thuộc khu phố Phú Thành và Thanh Lương.

Nhiều nhà bị tốc mái được dân quân và lực lượng chức năng hỗ trợ khắc phục. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Long Phước, ngập nặng cục bộ đoạn đường từ ngã tư ấp Phước Hòa đến Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp gây tê liệt giao thông; đồng thời gây ngập lụt 8 hộ dân (độ sâu 0,7m). Ban CHQS xã đã cử 22 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân di dời vật dụng lên cao. Thiệt hại tài sản khoảng 40 triệu đồng như: hư máy giặt, tủ lạnh...; không ghi nhận thiệt hại hay bị thương về người. Hiện tại nước đã rút, các lực lượng hỗ trợ đã rút quân, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cán bộ, chiến sĩ và dân quân hỗ trợ người dân trong các hoạt động sinh hoạt. Ảnh: ĐVCC

Đại tá Võ Thành Danh cho biết thêm: Hiện Bộ CHQS thành phố sử dụng 1 ca nô và 1 cán bộ điều khiển ca nô tăng cường cho phường Bình Long tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường cử 154 cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực cùng phương tiện vật chất tham gia giúp dân cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương sẵn sàng mọi mặt, cơ động thực hiện nhiệm vụ.

* Trưa 23-9, sau trận mưa lớn, khu vực đường 767, đoạn qua ấp Sông Mây, xã Bình Minh xảy ra ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, và cứu nạn, cứu hộ hỗ trợ người dân di chuyển gạo tại xã Bình Minh. Ảnh: CTV

Trước tình hình trên, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Đồng Nai đã triển khai lực lượng đến khu vực ngập để hỗ trợ người dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết người dân vượt qua đoạn ngập tại xã Bình Minh. Ảnh: CTV

Các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với người dân di chuyển gạo, đồ đạc và một số tài sản ra khỏi khu vực bị ngập, hạn chế thiệt hại do nước dâng. Lực lượng chức năng cũng hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực ngập, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn. Tại khu vực này, cán bộ, chiến sĩ được bố trí phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, chủ động quan sát khi qua đoạn đường ngập, tránh xảy ra va chạm hoặc sự cố trong quá trình lưu thông.

Theo lực lượng làm nhiệm vụ, sau mưa lớn, nước dâng tại một số vị trí trên tuyến đường 767 gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Việc bố trí lực lượng tại hiện trường vừa hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vừa góp phần bảo đảm giao thông, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.