Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ diễn tập PCCC

Theo tình huống giả định, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, khi nhà máy đang hoạt động bình thường, mưa dông xuất hiện, sét đánh liên tiếp xuống khu vực thiết bị công nghệ, gây sự cố tại cụm bồn chứa condensate (xăng nhẹ).

Mặt bích tiếp giáp bồn T-3005 cùng một số thiết bị ở đáy bồn bị phá hủy, khiến lượng lớn condensate tràn khỏi đê bao rồi bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu vực bồn chứa, tỏa nhiệt lớn, đe dọa các công trình và thiết bị xung quanh.

Tình huống tiếp tục diễn biến phức tạp khi gioăng phía trước van dừng khẩn cấp tại khu vực thiết bị tiếp nhận, tách lỏng đầu vào nhà máy V-2103 bị hư hỏng. Khí và condensate dưới áp suất vận hành khoảng 90 bar phun mạnh ra ngoài, tạo thành đám mây khí lớn.

Đám mây khí lan đến khu vực bồn đang cháy, cách khoảng 50m. Khi gặp nguồn nhiệt, khí phát nổ rồi bùng cháy dữ dội, đe dọa trực tiếp bồn chứa T-3006 bên cạnh, đặt khu vực trước nguy cơ cháy lan dây chuyền.

Sức ép vụ nổ còn làm sập một phần kết cấu tòa nhà hành chính cách đó khoảng 150m, gây chập điện và cháy lớn. Khói dày đặc bao trùm các lối thoát hiểm, khiến 15 nhân viên văn phòng mắc kẹt bên trong.

Cùng thời điểm, tại cụm van dừng khẩn cấp 26 inch ở đầu vào nhà máy, 5 công nhân gặp nạn. Trong đó, 2 người bị thương do sức ép vụ nổ, 3 người bị thương khi kết cấu nhà tạm sập đổ. Các nạn nhân không thể tự di chuyển, cần lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận, đưa ra ngoài cấp cứu.

Trước nguy cơ cháy lan sang hệ thống bồn chứa, đường ống công nghệ và các công trình lân cận, trong đó có Nhà máy chế biến khí, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 100 xe chữa cháy các loại được huy động, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương và lực lượng chữa cháy tại chỗ triển khai đội hình từ nhiều hướng.

Các mũi chữa cháy nhanh chóng tiếp cận khu vực bồn chứa đang bốc lửa, phun nước làm mát, ngăn cháy lan sang các bồn lân cận. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đồng thời tìm kiếm, tiếp cận những người bị thương và đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh, buổi diễn tập nhằm kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện, công tác chỉ huy và phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở công nghiệp khí có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Qua đó, các lực lượng rà soát phương án ứng phó sự cố, nâng cao năng lực xử lý tình huống khẩn cấp, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố thực tế.

Dịp này, UBND TP.HCM trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy.