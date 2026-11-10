Hàng trăm bạn trẻ trải nghiệm 'Thành phố giao thông thu nhỏ' tại TPHCM

Đây là những hoạt động nổi bật tại Ngày hội An toàn giao thông 2026 vừa diễn ra tại Công viên Gia Định (TPHCM).

Tâm điểm của ngày hội là mô hình “Thành phố giao thông thu nhỏ” với 10 trạm thử thách. Thông qua cuốn “Hộ chiếu giao thông”, các bạn trẻ lần lượt trải nghiệm nhận diện biển báo, phát hiện vi phạm và xử lý các tình huống giao thông thực tế.