Hàng trăm bạn trẻ tham gia triển lãm giáo dục đại học Hoa Kỳ

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks bày tỏ sự vui mừng khi lần đầu tiên tham dự triển lãm

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks bày tỏ sự vui mừng khi lần đầu tiên tham dự triển lãm. Bà gửi lời cảm ơn tới đại diện các trường đã tham gia chương trình và góp phần quảng bá những giá trị nổi bật của giáo dục Hoa Kỳ.

Theo Đại sứ Jennifer Wicks, Hoa Kỳ là nơi quy tụ nhiều trường cao đẳng và đại học hàng đầu thế giới. Yếu tố làm nên sự đặc biệt của giáo dục đại học nước này không chỉ nằm ở chất lượng học thuật, mà còn ở một môi trường văn hóa khuyến khích sự đổi mới sáng tạo, tư duy phản biện, tinh thần khởi nghiệp và niềm đam mê khám phá.

Đại sứ Hoa Kỳ cùng các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam.

Bà nhấn mạnh các cơ sở giáo dục Hoa Kỳ luôn đi đầu trong nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới nổi, từ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn cho đến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe và nhiều lĩnh vực khác đang góp phần định hình tương lai.

Đại sứ khẳng định giáo dục từ lâu đã là một trong những cầu nối vững chắc nhất trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Mối quan hệ được gây dựng giữa các trường đại học thông qua các chương trình hợp tác, các nhà giáo dục, sinh viên, nhà nghiên cứu và cựu sinh viên đã góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Qua đó, hai nước có thêm nhiều cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực đóng vai trò quan trọng đối với cả hai bên.

Đại diện của các trường đại học, cao đẳng Hoa Kỳ tư vấn cho các học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Dành lời khuyên cho các học sinh, sinh viên và phụ huynh tham dự triển lãm, Đại sứ khuyến khích các bạn trẻ tận dụng cơ hội tiếp xúc trực tiếp với đại diện của nhiều trường đại học Hoa Kỳ trong cùng một không gian. Bà gợi ý người tham dự tích cực đặt câu hỏi, tìm hiểu chuyên sâu về các chương trình đào tạo và khám phá những nét độc đáo riêng của từng cơ sở giáo dục.