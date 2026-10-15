Hàng tồn kho tăng gần 3 lần, Nhà và Đô thị Nam Hà Nội dồn vốn vào các dự án

Theo báocáo tài chính quý III/2026, tại ngày 30/9, hàng tồn kho của Nhà và Đô thị NamHà Nội đạt khoảng 147,06 tỷ đồng, tăng gần 96,09 tỷ đồng so với mức 50,97 tỷđồng đầu năm, tương đương tăng khoảng 188,5%.

Phần lớn hàng tồn kho là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, với giá trịkhoảng 145,45 tỷ đồng, chiếm gần 99% tổng hàng tồn kho. Phần còn lại là nguyênvật liệu, ghi nhận khoảng 1,61 tỷ đồng.

Xét theotừng dự án, Khu nhà ở Đông Đồng Văn chiếm tỷ trọng lớn nhất, với giá trị hàngtồn kho khoảng 101,02 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở Đông Đồng Văn

Bên cạnhđó, hàng tồn kho tại Khu dân cư Mộc Bắc đạt khoảng 21,83 tỷ đồng, trong khi chiphí tại các công trình xây dựng khác vào khoảng 22,60 tỷ đồng.

Ngoàihàng tồn kho, chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng là khoản mục đáng chú ýtrong bức tranh tài chính của Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

Tại ngày30/9/2026, giá trị xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp đạt khoảng 686,26tỷ đồng, giảm khoảng 81,91 tỷ đồng so với mức 768,17 tỷ đồng đầu năm, tươngđương giảm 10,7%.

Trongdanh mục này, dự án đường giao thông kết nối từ nút giao Hòa Mạc đến đường ĐH05và các dự án đối ứng gồm Khu nhà ở đô thị Văn Xá, Chợ Lương ghi nhận chi phí dởdang lớn nhất, khoảng 271,97 tỷ đồng, tăng so với mức 210,57 tỷ đồng đầu năm.

Tiếp đếnlà Khu nhà ở và thương mại dịch vụ tổng hợp phía Đông Đồng Văn, với giá trịkhoảng 130,62 tỷ đồng, tăng từ 107,65 tỷ đồng. Khu nhà ở Tân Hà ghi nhận khoảng108,19 tỷ đồng, so với 103,39 tỷ đồng đầu năm; dự án 5 tuyến đường giao thôngchính khu vực trung tâm đô thị Duy Tiên theo hình thức BT đạt gần 78,91 tỷđồng.

Doanhnghiệp cũng ghi nhận khoảng 45,45 tỷ đồng chi phí dở dang tại dự án nhà xưởngcho thuê ở Châu Giang, Duy Tiên. Đáng chú ý, chi phí tại dự án hạ tầng cụm côngnghiệp làng nghề Tiên Sơn tăng mạnh, từ khoảng 719 triệu đồng đầu năm lên gần28,94 tỷ đồng vào cuối tháng 9.

Ở chiềungược lại, chi phí xây dựng dở dang tại tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mạithuộc Khu đô thị Hòa Mạc giảm đáng kể, từ khoảng 231,45 tỷ đồng đầu năm xuốngcòn 22,18 tỷ đồng. Đây là khoản giảm lớn trong cơ cấu chi phí xây dựng cơ bảndở dang của doanh nghiệp.

Về kếtquả kinh doanh, trong quý III/2026, Nhà và Đô thị Nam Hà Nội ghi nhận doanh thuthuần khoảng 107,91 tỷ đồng, tăng gần 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuynhiên, giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu, lên khoảng 93,72 tỷ đồng, khiến lợinhuận gộp giảm từ 38,50 tỷ đồng xuống còn 14,19 tỷ đồng.

Sau khitrừ các khoản chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế quý III đạt khoảng 11,44 tỷđồng, giảm gần 59,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuầnđạt gần 127 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 3,09 tỷ đồng.