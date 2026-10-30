Hàng tồn kho của PAN vượt 4.300 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý III/2026 CTCP Tập đoàn PAN (PAN Group, HOSE: PAN) ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.057 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán giảm từ 4.122 tỷ đồng xuống 3.302 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp thu về 755 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Dù vậy, lợi nhuận gộp vẫn giảm 26% so với cùng kỳ.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc doanh nghiệp tiết giảm nhiều khoản chi phí. Trong quý III, chi phí bán hàng giảm xuống 302 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 26%, còn 115 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm xuống 112 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay giảm từ 89 tỷ đồng xuống 68 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 340 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Sau khi hạch toán các khoản thu nhập và chi phí khác, PAN ghi nhận lợi nhuận trước thuế 340 tỷ đồng, tăng 12%.

Khấu trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế quý III đạt 335 tỷ đồng, tăng 26% so với mức 266 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 195 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, kết quả kinh doanh quý III được hỗ trợ bởi sự cải thiện tại các mảng tôm, xuất khẩu cá tra, xuất khẩu gạo, hoạt động giống và probiotics.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của PAN đạt 11.438 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Ngược lại lợi nhuận sau thuế đạt 1.363 tỷ đồng, tăng 88%. Bên cạnh diễn biến kinh doanh, bảng cân đối kế toán của PAN ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu tài sản sau 9 tháng.

Năm 2026, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thuần 18.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.780 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 53% so với thực hiện năm 2025. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 63,5% kế hoạch doanh thu và 76,6% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 16.599 tỷ đồng, tăng 1.010 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm xuống 1.360 tỷ đồng, tương ứng giảm 48%. Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 2.304 tỷ đồng lên 4.392 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 3.923 tỷ đồng, tăng 1.621 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Chứng khoán kinh doanh cũng tăng từ 4 tỷ đồng lên 470 tỷ đồng.

Một khoản mục khác có biến động lớn là hàng tồn kho. Tại ngày 30/9/2026, giá trị hàng tồn kho của PAN đạt 4.331 tỷ đồng tăng 36% so với đầu năm.

Theo thuyết minh, trong cơ cấu hàng tồn kho, thành phẩm chiếm giá trị lớn nhất với 2.088 tỷ đồng, tăng 449 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tiếp đến là hàng hóa với 1.261 tỷ đồng, tăng 677 tỷ đồng; nguyên vật liệu đạt 719 tỷ đồng, tăng 105 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang đạt 178 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng; công cụ, dụng cụ đạt 83 tỷ đồng, tăng 22 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hàng mua đang đi trên đường giảm từ 98 tỷ đồng xuống 13 tỷ đồng. Hàng gửi đi bán cũng giảm từ 47 tỷ đồng xuống 95 triệu đồng.

Tập đoàn PAN trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 12 tỷ đồng. Sau khi trừ khoản dự phòng, giá trị thuần hàng tồn kho còn 4.331 tỷ đồng, tăng 1.152 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng lên 2.122 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 1.794 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của PAN đạt 1.363 tỷ đồng, tăng 88% (Ảnh: PAN).

Về tài sản dài hạn, Tập đoàn PAN ghi nhận 3.868 tỷ đồng. Chiếm tỉ trọng lớn nhất là tài sản cố định đạt 2.830 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định hữu hình còn 1.684 tỷ đồng, giảm 587 tỷ đồng; tài sản cố định vô hình giảm còn 1.136 tỷ đồng. Giá trị tài sản cố định thuê tài chính ghi nhận 10 tỷ đồng.

Bất động sản đầu tư có giá trị còn lại 393 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm mạnh từ 250 tỷ đồng xuống 46 tỷ đồng, tương ứng giảm 81%. Trong đó, khoản mục khác giảm mạnh nhất từ 213 tỷ đồng cuối năm 2025 xuống còn 36 tỷ đồng. Chi phí máy móc, thiết bị chờ lắp đặt giảm xuống còn 5 tỷ đồng.

Chi phí dự án nuôi tôm 569 triệu đồng tại cuối năm 2025 không còn ghi nhận tại thời điểm cuối tháng 9/2026. Trong khi đó, chi phí dự án Giang Điền duy trì ở mức 3,7 tỷ đồng tại cả hai thời điểm báo cáo.

Bên cạnh đó, tài sản dài hạn khác đạt 556 tỷ đồng. Trong đó, chi phí chờ phân bổ dài hạn chiếm 505 tỷ đồng, đáng chú ý lợi thế thương mại còn 41 tỷ đồng. Trong khi đó, đầu tư tài chính dài hạn duy trì ở mức 26 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của PAN tăng lên 7.185 tỷ đồng. Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 3.234 tỷ đồng lên 4.135 tỷ đồng, trong khi vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm xuống còn 227 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2026 đạt 9.414 tỷ đồng.