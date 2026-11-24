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Theo dữ liệu được Cơ quan Thuế và Hải quan Vương quốc Anh (HMRC) cung cấp cho tờ báo Financial Times, tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu theo diện miễn thuế đối với những kiện hàng giá trị nhỏ (de minimis) từ Trung Quốc vào Anh đã tăng từ 1,3 tỷ bảng lên 5,3 tỷ bảng trong hai năm tài chính tính đến giai đoạn 2025-2026.

Chính phủ Anh dự kiến sẽ chấm dứt cơ chế “de minimis” vào tháng 10/2028, bãi bỏ chính sách miễn thuế đối với các kiện hàng có giá trị từ 135 bảng Anh trở xuống. Bước đi của Anh chậm hơn vài năm so với động thái như vậy của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Ông Tom Ironside, Giám đốc chính sách tại Hiệp hội Bán lẻ Anh, một tổ chức hiệp hội ngành, nói với Financial Times: “Lộ trình này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm hai năm không hành động, làm gia tăng nguy cơ Anh trở nên hấp dẫn hơn nữa đối với các nhà bán hàng trực tuyến từ nước ngoài”. Ông cho biết các nhà bán lẻ tại Anh đã kêu gọi áp dụng cách tiếp cận giống như EU là đánh thuế đối với hàng hóa, đồng thời thu thêm một khoản phí hành chính để chi trả cho các thủ tục hải quan.

Tốc độ và quy mô của sự gia tăng giá trị nhập khẩu hàng hóa thương mại điện tử giá trị nhỏ từ Trung Quốc vào Anh cho thấy các “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc đã nhanh chóng vượt xa các nhà bán lẻ tại Anh nhờ tận dụng chính sách miễn thuế nói trên. Tuy người tiêu dùng Anh được hưởng lợi từ các sản phẩm giá rẻ hơn, nhưng các nhà bán lẻ truyền thống và các doanh nghiệp độc lập tại nước này cho biết họ đang phải đối mặt với mức độ cạnh tranh gia tăng và không công bằng.

Làn sóng hàng giá rẻ này cũng dẫn tới những thay đổi lớn tại một số sân bay khu vực tại Anh, chẳng hạn như Bournemouth và East Midlands, khi các cảng hàng không này trở thành những cửa ngõ vận tải hàng hóa đường hàng không quan trọng.

Trong vài năm qua, các tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc đã trở thành những nhân tố lớn trong ngành bán lẻ toàn cầu, kết nối trực tiếp người bán tại Trung Quốc với người mua trên khắp thế giới.

Trong khi các nhà bán lẻ truyền thống thường mua hoặc tự sản xuất hàng hóa rồi vận chuyển với số lượng lớn, các công ty Trung Quốc lại xây dựng các nền tảng phần mềm cùng chuỗi cung ứng cho phép họ nắm bắt nhanh chóng các xu hướng mua sắm, từ đó sản xuất các lô hàng nhỏ hơn thông qua một mạng lưới các nhà máy. Bằng cách vận chuyển các đơn hàng nhỏ lẻ trực tiếp đến tay người tiêu dùng bên ngoài Trung Quốc, các doanh nghiệp này đã có thể tránh được các loại thuế quan áp dụng đối với các đối thủ quốc tế lâu năm.

Các cơ chế “de minimis” ban đầu được tạo ra nhằm giúp cơ quan chức năng tiết kiệm chi phí kiểm tra các bưu kiện nhỏ chỉ phải chịu mức thuế nhập khẩu không đáng kể. Cho đến gần đây, các cơ chế này còn được xem là công cụ thúc đẩy thương mại.

Tuy nhiên, làn sóng hàng hóa giá trị thấp từ Trung Quốc tràn vào đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Trong hai năm qua, Mỹ, EU cùng nhiều quốc gia khác đã bãi bỏ các chính sách miễn thuế hải quan này nhằm ngăn chặn dòng chảy hàng hóa giá trị thấp. Sự thay đổi chính sách này khiến các đơn vị như thương hiệu thời trang nhanh Shein hay sàn thương mại điện tử Temu chuyên bán quần áo và đồ gia dụng phải đầu tư vào các mạng lưới phân phối và kho bãi tại địa phương.

Xu hướng tương tự cũng bắt đầu xuất hiện tại Anh. Về lý thuyết, thay đổi này sẽ mở rộng phạm vi đóng thuế của các nền tảng thương mại điện tử lớn từ Trung Quốc tại Anh, thông qua việc tạo thêm việc làm tại địa phương và đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nhưng ông Richard Allen, người sáng lập tổ chức Retailers Against VAT Abuse - một nhóm vận động đại diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - cho rằng những thay đổi sắp tới vẫn chưa giải quyết được vấn đề các nhà bán hàng nước ngoài quy mô nhỏ cố tình khai báo thấp giá trị bưu kiện để trốn thuế.

Theo các quy định mới, Chính phủ Anh sẽ yêu cầu các nhà bán hàng nước ngoài phải chỉ định một đại diện tại Anh. Người đại diện này có trách nhiệm đảm bảo các loại thuế nhập khẩu được nộp đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý đối với các khoản phạt phát sinh nếu xảy ra tình trạng nộp thiếu thuế.

Ông Allen tỏ ra hoài nghi: "Liệu có thực tế không khi một công ty bán hàng qua bưu kiện nhỏ ở nước ngoài lại chấp nhận có một đại diện thuế tại quốc gia này?"