Hạng thương gia - 'Mỏ vàng' của các hãng hàng không

Từ ghế ngồi sang trọng, thực đơn do đầu bếp sao Michelin thiết kế đến phòng chờ hạng sang, các hãng hàng không đang dồn sức cho phân khúc cao cấp. Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng mạnh, đây được coi là chiến lược sinh lời dài hạn. Xu hướng này được dự báo sẽ khiến tỷ trọng khoang phổ thông trên nhiều chuyến bay thu hẹp nhanh hơn. Một số hãng hàng không hướng tới mục tiêu có tới 70% số hành khách trả tiền cho các lựa chọn nâng cấp, thậm chí cho vé hạng nhất hoặc hạng thương gia.

Các hãng hàng không đang dồn sức cho phân khúc cao cấp. Ảnh tạo bởi AI

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã đẩy chi phí nhiên liệu máy bay tăng mạnh. Dù vậy, các hãng vẫn coi việc bán thêm dịch vụ cao cấp là khoản đầu tư sinh lời lâu dài. Theo ông Volodymyr Bilotka, giáo sư Đại học Purdue và chuyên gia về kinh tế hàng không, mỗi ghế hạng thương gia chiếm diện tích tương đương 4 ghế phổ thông cơ bản, nhưng giá vé có thể cao gấp 5-6 lần. Ông cho rằng đây là lý do các hãng hàng không từ lâu đã đầu tư mạnh vào dịch vụ cao cấp, bởi biên lợi nhuận của phân khúc này cao hơn đáng kể.

Kết quả kinh doanh của American Airlines minh chứng rõ cho nhận định trên. Trong quý gần nhất, doanh thu từ dịch vụ cao cấp của hãng tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 4 điểm phần trăm so với khoang phổ thông. Các sản phẩm cao cấp hiện mang lại khoảng một nửa doanh thu vé của American Airlines, dù chỉ chiếm khoảng 30% số ghế. Lãnh đạo American Airlines coi đây là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh thị trường du lịch gặp nhiều khó khăn vì giá nhiên liệu tăng vọt.

Hiện nay, hành khách có thể trả thêm tới 200 USD để có chỗ để chân rộng hơn, hoặc được ngồi ở phía đầu máy bay để xuống trước. Do đó, các hãng liên tục tung ra những lựa chọn mới. Hồi tháng 7, United Airlines công bố hạng ghế Economy Plus, cho phép hành khách trả tiền để không phải ngồi cạnh người ở ghế giữa, vị trí vốn bị nhiều người ngại ngồi.

United Airlines dự kiến áp dụng lựa chọn này trên một số chuyến bay từ cuối năm 2026. Tháng 9, JetBlue ra mắt BlueFirst, dịch vụ hạng nhất mới trên các chuyến bay nội địa. Theo Giám đốc điều hành JetBlue Joanna Geraghty, khách hàng ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm cao cấp hơn.

Trong khi đó, Delta chọn cách làm mới hạng dịch vụ sang trọng DeltaOne với rượu vang cao cấp, các món ăn thượng hạng như bánh burger bò Wagyu và màn hình giải trí lớn hơn. Thực đơn do ông Simon Hulstone, đầu bếp của một nhà hàng đạt sao Michelin tại Anh, và bà Andrea Robinson, chuyên gia rượu vang từng đoạt nhiều giải thưởng, cùng xây dựng. Dịch vụ này sẽ có mặt trên các máy bay Airbus A350 mới của Delta, với khoảng 150 ghế cao cấp và 161 ghế phổ thông.

Bên cạnh đó, nhiều hãng hàng không cho phép hành khách chọn món ăn trước khi lên máy bay và cung cấp Wi-Fi miễn phí. Hàng loạt phòng chờ mới hoặc được nâng cấp cũng lần lượt ra mắt, trong đó có cả Southwest Airlines, hãng hàng không từng nổi tiếng với dịch vụ giá rẻ./.