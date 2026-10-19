Hàng thủ Man United chưa đủ trình độ đứng ở nửa trên BXH

Man United lần lượt đối đầu Hull City, Ipswich Town, Everton, Man City, Fulham, Tottenham và Leeds United, nhưng không thể giữ sạch lưới trước bất kỳ đối thủ nào.

Bàn thắng của Dominic Calvert-Lewin khiến MU phải nhận trận hòa 1-1 thứ ba liên tiếp tại Premier League. Đây cũng là lần thứ hai trong ba trận, họ đánh rơi chiến thắng.

MU hòa 3 trận liền ở Ngoại hạng Anh - Ảnh: EPA

Đến cuối trận, Lisandro Martinez ngồi nhìn từ băng ghế dự bị với vẻ mặt bất mãn. Trên khán đài, Giám đốc điều hành Omar Berrada lắc đầu, còn Jason Wilcox đứng bên cạnh cũng không giấu nổi sự thất vọng

Nền móng phòng ngự của đội bóng này đang có vấn đề. Ban lãnh đạo biết điều đó từ mùa hè nhưng vẫn trì hoãn giải quyết.

Với đà hiện tại, rất có thể cuộc tái thiết hàng thủ sẽ diễn ra khi họ không còn tư cách đội bóng dự Champions League. Nếu điều đó xảy ra, phải có người mất ghế.

Trong 20 đội dự Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ có 2 đội chưa giữ sạch lưới trận nào. MU là một trong số đó. Đội còn lại là tân binh Ipswich.

Đó đáng lẽ phải là một thống kê gây sửng sốt. Tuy vậy, Lisandro Martinez và các đồng đội dường như chẳng hề ngạc nhiên.

Tại Elland Road, họ xuất phát với một hậu vệ phải đá hậu vệ trái, một trung vệ đá hậu vệ phải, rồi kết thúc trận đấu với một hậu vệ phải chơi trung vệ, tiền đạo cánh phải đá hậu vệ biên phải và một hậu vệ phải đảm nhiệm hành lang trái. Một loạt cách bố trí chắp vá, trái sở trường.

MU phải thi đấu với hàng thủ chắp vá - Ảnh: Alamy

MU liên tục chuyển đổi giữa hàng thủ năm người và bốn người, nhưng cuối cùng phải cảm thấy may mắn khi ra về với một điểm.

Luke Shaw vắng mặt vì chấn thương từ trước khi mùa giải khởi tranh, kịch bản chẳng khiến ai bất ngờ.

Patrick Dorgu cũng không góp mặt, mà thực chất anh vốn không phải hậu vệ trái đúng nghĩa. Noussair Mazraoui, trở lại sau thời gian dưỡng thương, lộ rõ sự lúng túng và thiếu chắc chắn khi đá trung vệ.

Martinez chơi tốt trong 45 phút đầu tiên, góp phần tạo nên hiệp đấu có chất lượng phòng ngự tốt nhất của MU từ đầu mùa. Tuy nhiên, anh buộc phải rời sân sau giờ nghỉ vì bị đau. Không có Martinez, hàng thủ MU sa sút rõ rệt.

Danh sách những vấn đề MU cần lập tức khắc phục đang dài đến mức đáng ngại.

Họ phải tìm cách giúp Bruno Fernandes lấy lại phong độ. Nhưng trên hết, MU phải khiến đối thủ khó ghi bàn hơn. Hiện tại, họ chưa làm được điều đó, và các đối thủ đang đánh hơi thấy cơ hội.

Chắc chắn có những vấn đề chuyên môn lẫn cách tổ chức hệ thống cần được bàn tới. Cũng có tình huống mà ranh giới được mất rất mong manh, chẳng hạn bàn thắng của Man City tại Old Trafford lẽ ra không nên được công nhận.

Nhưng trong thâm tâm, các hậu vệ MU phải có khát khao phòng ngự và quyết tâm trở thành một tập thể khó bị đánh bại, bất kể BLĐ để họ rơi vào cảnh thiếu thốn nhân sự đến đâu.

Cầu thủ giàu kinh nghiệm - cựu đội trưởng Harry Maguire công khai thừa nhận hàng thủ này chưa đủ bản lĩnh. Lời nói ấy cũng nặng nề chẳng kém phát biểu của Martinez sau thất bại Atletico Madrid.

Giám đốc Jason Wilcox và BLĐ MU phải chịu trách nhiệm - Ảnh: Alamy

Đừng quên rằng cả Maguire lẫn Martinez đều sẽ hết hợp đồng vào năm 2027. CLB có quyền gia hạn với cả hai và hoàn toàn có thể kích hoạt điều khoản đó. Nhưng chẳng phải họ đều cần chứng minh mình xứng đáng hay sao?

Dalot cũng đang bị đặt dưới sự soi xét trước cuộc tái thiết. Hợp đồng của Shaw hết hạn vào tháng 6 năm sau, còn tương lai lâu dài của những cầu thủ như Mazraoui sẽ ra sao? Chuẩn mực dùng để đánh giá những hậu vệ MU đang bị hạ thấp qua từng tuần.

Jason Wilcox cùng các cộng sự đã trì hoãn việc gia cố hàng phòng ngự, và giờ họ đang phải trả giá.

"Đây không phải một CLB đủ trình độ chơi ở Champions League" - Martinez giận dữ tuyên bố tại Madrid.

Ở thời điểm hiện tại, MU thậm chí còn chưa đạt trình độ của một đội bóng thuộc nửa trên BXH Premier League.

Nếu không nhanh chóng vá lại hàng thủ, MU có thể còn lún sâu hơn nữa...

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