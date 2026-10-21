Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam tìm cơ hội mở rộng thị trường tại Hong Kong (Trung Quốc)

Thủ công mỹ nghệ Việt Nam thu hút nhà mua hàng quốc tế tại Hong Kong. (Ảnh: Lê Anh/TTXVN)

Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ Hong Kong 2026 (MEGA SHOW Phần 1) vừa khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong (HKCEC), Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), diễn ra đến ngày 23/10. Sự kiện quy tụ hơn 3.000 gian hàng của doanh nghiệp đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) và các đơn vị liên quan tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ với 20 gian hàng của 20 doanh nghiệp. Các sản phẩm trưng bày gồm sơn mài, mây tre đan, gốm sứ, mỹ nghệ từ sừng và quà tặng cao cấp.

MEGA SHOW là một trong những hội chợ chuyên ngành lớn, thu hút đông đảo nhà nhập khẩu và nhà mua hàng quốc tế, đồng thời là điểm kết nối nguồn cung quan trọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việc tham gia hội chợ giúp doanh nghiệp và các cơ sở công nghiệp nông thôn Hà Nội quảng bá thương hiệu, giới thiệu năng lực sản xuất, mở rộng mạng lưới tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.

Được tổ chức từ năm 1992, MEGA SHOW là sự kiện thương mại thường niên dành cho các nhóm hàng quà tặng, đồ gia dụng, đồ trang trí và thủ công mỹ nghệ. Hội chợ năm nay được kỳ vọng tiếp tục tạo cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam kết nối với nhà mua hàng quốc tế và mở rộng cơ hội tiếp cận mạng lưới phân phối toàn cầu.