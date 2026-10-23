Hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội tìm cơ hội mở rộng thị trường quốc tế

Hà Nội hiện có hơn 1.350 làng nghề, với khoảng 176.000 hộ làm nghề, chiếm 45% tổng số làng nghề cả nước. Từ sơn mài, gốm sứ đến mây tre đan, thêu, lụa…, mỗi nhóm sản phẩm đều có nét riêng về chất liệu, kỹ thuật chế tác và giá trị văn hóa. Đây là lợi thế để hàng thủ công mỹ nghệ của Thủ đô tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng, từ đồ trang trí, quà tặng đến hàng gia dụng.

Tuy nhiên, để sản phẩm làng nghề có chỗ đứng trên thị trường quốc tế, bên cạnh chất lượng, DN còn phải quan tâm đến mẫu mã, giá thành và khả năng đáp ứng đơn hàng. Việc tìm kiếm đối tác phù hợp, nắm bắt nhu cầu của nhà nhập khẩu vì thế có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình mở rộng thị trường.

Tại Mega Show Part I 2026, khu gian hàng thành phố Hà Nội được tổ chức với quy mô 20 gian hàng, dành cho các DN, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và đơn vị làng nghề trên địa bàn thành phố.

Xuất phát từ yêu cầu này từ ngày 19 đến 24/10/2026, đoàn công tác thành phố Hà Nội đã tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại Hồng Kông (Trung Quốc), trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế Mega Show Part I 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 23/10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông. Chương trình do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội trực tiếp triển khai.

Được tổ chức thường niên tại Hồng Kông (Trung Quốc), Mega Show là một trong những sự kiện thương mại quốc tế tạo cơ hội kết nối các nhà sản xuất, nhà cung ứng với khách mua hàng chuyên nghiệp. Với danh mục sản phẩm đa dạng, từ quà tặng, đồ trang trí đến hàng gia dụng và các mặt hàng phục vụ tiêu dùng, hội chợ tạo không gian giao thương để DN giới thiệu mẫu mã, tìm hiểu nhu cầu thị trường và trao đổi trực tiếp với đối tác quốc tế.

Đối với Hà Nội, tham gia sự kiện không chỉ là hoạt động quảng bá sản phẩm mà còn là giải pháp phát huy lợi thế của hệ thống làng nghề, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị hàng thủ công mỹ nghệ. Đây cũng là cơ hội để DN tiếp cận những yêu cầu mới về thiết kế, chất lượng, công năng sử dụng, tiêu chuẩn sản phẩm và phương thức hợp tác trong hoạt động xuất khẩu.

Ông Hoàng Minh Lâm, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết MEGA SHOW là một trong những hội chợ chuyên ngành lớn, thu hút đông đảo nhà nhập khẩu và nhà mua hàng quốc tế, đồng thời là điểm kết nối nguồn cung quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo ông, việc tham gia hội chợ giúp DN và các cơ sở công nghiệp nông thôn Hà Nội quảng bá hình ảnh, thương hiệu, giới thiệu tiềm năng sản xuất với đối tác nước ngoài, mở rộng mạng lưới tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.

Tại Mega Show Part I 2026, khu gian hàng thành phố Hà Nội được tổ chức với quy mô 20 gian hàng, dành cho các DN, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và đơn vị làng nghề trên địa bàn thành phố. Các sản phẩm được giới thiệu tại khu trưng bày gồm sơn mài, gốm sứ, mây tre đan, thêu, lụa và nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác. Đây là những nhóm sản phẩm tiêu biểu, phản ánh sự đa dạng về chất liệu, kỹ thuật chế tác và giá trị thẩm mỹ của nghề thủ công truyền thống Hà Nội.

Bên cạnh sản phẩm trực tiếp trưng bày, khu gian hàng còn giới thiệu catalogue, tờ rơi và danh thiếp của một số DN, cơ sở sản xuất không tham gia trực tiếp. Cách làm này góp phần mở rộng phạm vi quảng bá, tạo thêm cơ hội để sản phẩm của các cơ sở làng nghề tiếp cận khách mua hàng và đối tác nước ngoài.