Hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội tìm cơ hội mở rộng thị trường quốc tế

Đưa sản phẩm làng nghề đến gần khách hàng quốc tế

Hà Nội hiện có hơn 1.350 làng nghề, với khoảng 176.000 hộ làm nghề, chiếm 45% tổng số làng nghề cả nước. Từ sơn mài, gốm sứ đến mây tre đan, thêu, lụa…, mỗi nhóm sản phẩm đều có nét riêng về chất liệu, kỹ thuật chế tác và giá trị văn hóa. Đây là lợi thế để hàng thủ công mỹ nghệ của Thủ đô tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng, từ đồ trang trí, quà tặng đến hàng gia dụng.

Tuy nhiên, để sản phẩm làng nghề có chỗ đứng trên thị trường quốc tế, bên cạnh chất lượng, doanh nghiệp còn phải quan tâm đến mẫu mã, giá thành và khả năng đáp ứng đơn hàng. Việc tìm kiếm đối tác phù hợp, nắm bắt nhu cầu của nhà nhập khẩu vì thế có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình mở rộng thị trường.

Từ ngày 19 đến 24-10-2026, đoàn công tác do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì tham gia Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ Mega Show Part I 2026 tại Hồng Kông (Trung Quốc), phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông và các đơn vị liên quan.

Theo kế hoạch, khu gian hàng Hà Nội có 25 doanh nghiệp, đơn vị tham gia trưng bày và kết nối giao thương. Các sản phẩm được giới thiệu gồm sơn mài, gốm sứ, mây tre đan, thêu, lụa và những mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác. Bên cạnh sản phẩm trực tiếp trưng bày, khu gian hàng còn giới thiệu catalogue, tờ rơi và thông tin của một số cơ sở sản xuất làng nghề không tham gia hội chợ.

Ban tổ chức dự kiến khu gian hàng Hà Nội đón trên 2.500 lượt khách hàng, nhà nhập khẩu đến tham quan, giao dịch. Đây là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm trực tiếp, trao đổi với đối tác về nhu cầu thị trường và tìm kiếm những đơn hàng phù hợp với năng lực sản xuất.

Mega Show Part I là hội chợ chuyên ngành thủ công mỹ nghệ được tổ chức thường niên tại Hồng Kông từ năm 1992. Theo tài liệu của chương trình, hội chợ thu hút trên 30.000 nhà nhập khẩu trên toàn cầu đến tìm kiếm nguồn hàng và hợp tác kinh doanh. Với sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế, sự kiện là một trong những kênh để doanh nghiệp Hà Nội mở rộng quan hệ thương mại, tiếp cận khách hàng ngoài những thị trường quen thuộc.

Thực tế những năm trước cho thấy hoạt động xúc tiến tại hội chợ đã mang lại kết quả nhất định. Theo Sở Công Thương Hà Nội, năm 2025, các doanh nghiệp của thành phố tham gia Mega Show Part I đã ký kết hợp đồng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trị giá trên 5 triệu USD. Kết quả này là cơ sở để Hà Nội tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ năm nay, tìm kiếm thêm đối tác và mở rộng đầu ra cho sản phẩm làng nghề.

Tăng kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, đoàn công tác dự kiến làm việc với Tập đoàn ComAsia Limited của Hồng Kông để trao đổi kinh nghiệm tổ chức hội chợ chuyên ngành thủ công mỹ nghệ, đồng thời thảo luận phương án phối hợp mời các nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan, giao dịch tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ tổ chức hằng năm tại Hà Nội.

Đoàn cũng dự kiến làm việc với Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông, đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội quảng bá sản phẩm và kết nối với các nhà nhập khẩu tại thị trường này. Việc tăng cường phối hợp với các đơn vị xúc tiến thương mại sẽ giúp doanh nghiệp có thêm thông tin về đối tác, nhu cầu nhập khẩu và cơ hội hợp tác.

Đối với các cơ sở sản xuất làng nghề, tham gia hội chợ là dịp để giới thiệu sản phẩm, nhưng quan trọng hơn là tìm được khách hàng có nhu cầu thực tế. Những cuộc trao đổi trực tiếp cũng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn yêu cầu của đối tác về thiết kế, kích thước, chất liệu, giá bán và thời gian giao hàng. Từ đó, cơ sở sản xuất có thể điều chỉnh sản phẩm, xây dựng phương án chào hàng phù hợp và chủ động hơn trong đàm phán.

Theo ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, đặc thù của hàng thủ công mỹ nghệ là nhiều sản phẩm được làm thủ công, phụ thuộc vào tay nghề và điều kiện sản xuất tại từng cơ sở. Vì vậy, khi tiếp cận đơn hàng xuất khẩu, doanh nghiệp cần tính toán kỹ khả năng cung ứng, bảo đảm chất lượng và tiến độ giao hàng. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, mang nét riêng của làng nghề sẽ có thêm lợi thế khi được giới thiệu đúng đối tượng khách hàng, đi cùng mức giá và phương án cung ứng phù hợp.

Bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp tham gia hội chợ, chương trình còn tạo cơ hội quảng bá sản phẩm của những cơ sở không có điều kiện tham dự thông qua catalogue, tờ rơi và thông tin giới thiệu tại khu gian hàng Hà Nội. Cách làm này giúp mở rộng phạm vi quảng bá, đưa sản phẩm của nhiều làng nghề đến gần hơn với các đối tác quốc tế.

Tuy nhiên, ông Trần Đức Hải cho rằng, để những cuộc gặp tại hội chợ trở thành đơn hàng cụ thể, doanh nghiệp cần tiếp tục duy trì liên hệ với khách hàng sau sự kiện, kịp thời gửi mẫu, báo giá và trao đổi các điều kiện giao dịch. Đây cũng là khâu cần được chú trọng để phát huy hiệu quả nguồn lực dành cho xúc tiến thương mại.

Với Hà Nội, việc tham gia Mega Show Part I 2026 không chỉ nhằm giới thiệu những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của Thủ đô, mà còn hướng tới mở rộng thị trường tiêu thụ cho các cơ sở sản xuất làng nghề. Khi hoạt động quảng bá gắn với kết nối đúng đối tác và theo sát nhu cầu của khách hàng, cơ hội xuất khẩu sẽ có thêm điều kiện để chuyển thành những đơn hàng cụ thể, góp phần duy trì sản xuất và nâng cao giá trị hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội.