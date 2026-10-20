Hãng thông tấn Yonhap phát triển trợ lý AI hỗ trợ phóng viên

Phóng viên hãng Yonhap tác nghiệp cùng với các đồng nghiệp tại buổi họp báo của Tổng thống Lee Jae -Myung ở Phủ Tổng thống tại Seoul. Ảnh: YONHAP

Dự án được khởi động từ cuối năm 2025, hướng tới tăng cường năng lực hỗ trợ tác nghiệp trong môi trường truyền thông. Yonhap LM cho phép người dùng phối hợp tác nghiệp thông qua chia sẻ dữ liệu, kiểm chứng thông tin, phân tích nội dung các cuộc họp báo và phỏng vấn. Các chức năng này được triển khai nhờ kết nối tác nhân AI với dịch vụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản (STT) đã có trên nền tảng E-GENE.

Theo kế hoạch, Yonhap sẽ triển khai phiên bản thử nghiệm (beta) cho các phóng viên và biên tập viên để đánh giá khả năng ứng dụng của dịch vụ vào quy trình sản xuất tin tức.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Yonhap Hwang Dae-il nhấn mạnh, trước tình trạng thông tin sai lệch ngày càng lan rộng, hãng đặt mục tiêu duy trì vai trò là nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy thông qua những nội dung kịp thời, chính xác và có chiều sâu.