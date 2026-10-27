Hãng thông tấn TASS cung cấp miễn phí nguồn tin cho hơn 300 cơ quan truyền thông châu Phi

Diễn đàn Truyền thông Nga – châu Phi là dịp để các cơ quan truyền thông hai bên tìm kiếm những hình thức hợp tác mới trong bối cảnh môi trường thông tin quốc tế có nhiều thay đổi. Ảnh: Đại sứ quán Nga tại Kenya

Tại Diễn đàn Truyền thông Nga – châu Phi đang diễn ra ở Thủ đô Mátxcơva, đại diện TASS đồng thời kêu gọi các cơ quan báo chí trong khu vực tham gia mạng lưới tiếp nhận thông tin của hãng.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Sergey Kuzovnikov, Giám đốc Chiến lược của TASS, cho biết hãng hiện cung cấp miễn phí các bản tin bằng tiếng Ả rập và tiếng Pháp cho hơn 300 cơ quan truyền thông tại châu Phi. Theo đại diện TASS, hoạt động này nhằm giúp các đơn vị báo chí trong khu vực tiếp nhận thông tin trực tiếp về những diễn biến tại Nga cũng như các sự kiện trên thế giới.

Tại diễn đàn, TASS cũng mời các đại biểu đăng ký tiếp nhận tin nguồn, khẳng định hãng thông tấn sẵn sàng tiếp tục cung cấp dịch vụ miễn phí, nhằm mở ra cơ hội để các cơ quan báo chí châu Phi tiếp cận thêm nguồn thông tin quốc tế, phục vụ hoạt động biên tập và sản xuất nội dung.

Đề cập đến vai trò của diễn đàn lần này, lãnh đạo TASS nhấn mạnh tầm quan trọng của việc để các quốc gia châu Phi tự thể hiện quan điểm và kể câu chuyện của mình trên các phương tiện truyền thông.

Thông điệp mới của TASS được đưa ra trong bối cảnh các vấn đề về quyền tiếp cận thông tin, sự đa dạng của các nguồn tin quốc tế và vai trò của truyền thông trong việc định hình nhận thức công chúng được đưa vào chương trình nghị sự của diễn đàn.

Diễn đàn Truyền thông Nga – châu Phi diễn ra tại Mátxcơva từ ngày 26 đến 29-10, quy tụ đại diện các cơ quan truyền thông hàng đầu của Nga và các nước châu Phi. Chương trình tập trung thảo luận vai trò của các quốc gia thuộc nhóm đa số toàn cầu trong không gian truyền thông quốc tế, triển vọng phát triển các nguồn lực truyền thông nhằm ứng phó với thông tin sai lệch, cùng vấn đề phi thực dân hóa nội dung truyền thông.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu trao đổi về cách thức tăng cường sự hiện diện của các quốc gia đang phát triển trong môi trường thông tin quốc tế, cũng như khả năng phát triển những nền tảng hợp tác mới giữa các cơ quan báo chí.