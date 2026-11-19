Thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm. Tuy nhiên, thay vì tính toán tăng giá theo chi phí đầu vào, nhiều cơ sở sản xuất vẫn lựa chọn giữ giá để duy trì khách hàng và kích thích sức mua.

Chi phí đầu vào tăng, giá bán khó nhích

Bà Nguyễn Thu Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Phương Hiền (Thanh Hóa), cho biết giá cá nguyên liệu bình quân năm nay lên tới 26.000 đồng/kg, tăng khoảng 44% so với mức 18.000 đồng/kg năm ngoái. Chi phí bao bì cũng tăng, nhưng doanh nghiệp chưa điều chỉnh giá bán trong nhiều tháng và dự kiến tiếp tục giữ giá dịp Tết, kết hợp khuyến mại để kích cầu.

Tương tự, bà Hoàng Bích Hạnh, chủ cơ sở Bích Hạnh (Hà Nội), cho biết khách hàng đã bắt đầu lên kế hoạch nhập hàng Tết, với lượng dự báo tăng 4–5 lần so với ngày thường và cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Cơ sở hiện sản xuất hơn 20 loại sản phẩm như giò, chả, bánh chưng, bánh nếp... Dù giá thịt và nguyên liệu thường tăng vào cuối năm, cơ sở vẫn cố gắng giữ giá bán như ngày thường để duy trì khách hàng.

Thị trường hàng hóa phục vụ Giáng sinh, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2027 đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Theo ông Lê Anh, Chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo Lê Gia Thanh Hóa, sức mua năm nay chậm hơn mọi năm nên việc tăng giá có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số. Doanh nghiệp vì thế phải cân nhắc mức giá phù hợp với khả năng chi tiêu của người tiêu dùng.

Áp lực chi phí cũng xuất hiện ở các ngành hàng khác. Cơ sở sản xuất sâu dâu Bà Háu tại Ninh Bình dự kiến tăng sản lượng gấp 2–3 lần ngày thường trong những tháng cận Tết. Làng nghề lụa Nha Xá cũng thường tăng sản lượng khoảng 1,3–1,5 lần so với các tháng thông thường. Tuy nhiên, các cơ sở vẫn chưa điều chỉnh giá bán nhằm kích cầu tiêu dùng.

Dù mặt bằng giá hàng hóa hiện cơ bản ổn định, một số sản phẩm được dự báo có thể tăng giá 5–15% vào thời điểm cận Tết, nhất là hàng nhập khẩu trực tiếp hoặc có nguyên liệu phụ thuộc nhập khẩu như dầu ăn…

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Quản lý ngành hàng của siêu thị thực phẩm sạch Farmers Market, nhận định áp lực từ nhà cung cấp có thể khiến giá nhiều sản phẩm tăng, đặc biệt là bánh kẹo, các loại hạt nhập khẩu do chịu tác động của chi phí logistics.

Như vậy, mức tăng 5–15% mới là dự báo đối với một số mặt hàng, không phải mức tăng chung của thị trường hàng Tết.

Tăng dự trữ hàng, chủ động ứng phó sức mua

Trước áp lực chi phí và nhu cầu tiêu dùng khó dự báo, các doanh nghiệp sản xuất, phân phối đang chuẩn bị nguồn hàng sớm nhưng thận trọng hơn trong kế hoạch sản lượng.

Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN), cho biết sức mua trong năm có sự phân hóa. Sau cao điểm Tết, nhu cầu giảm trong quý II và quý III, nhất là với những mặt hàng không thiết yếu. Người tiêu dùng ngày càng cân nhắc về chất lượng và giá cả.

Phục vụ Tết 2027, VISSAN dự kiến tăng khoảng 14% sản lượng thực phẩm chế biến và 7% thực phẩm tươi sống. Tuy nhiên, doanh nghiệp không sản xuất dồn vào một thời điểm mà chia thành nhiều đợt, liên tục cập nhật đơn hàng và sức mua từ hệ thống phân phối.

Với thực phẩm tươi sống, sản lượng được điều chỉnh sát nhu cầu do thời gian bảo quản ngắn. Thực phẩm chế biến có thể chuẩn bị sớm hơn nhưng vẫn được phân bổ theo từng giai đoạn để hạn chế tồn kho.

Ở khâu phân phối, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) dự kiến chuẩn bị khoảng 376,1 tỷ đồng hàng hóa phục vụ trước và sau Tết, tăng 10,8% so với mùa Tết trước. Doanh nghiệp đồng thời đa dạng giỏ quà, triển khai khuyến mại, bán hàng trực tuyến và giao hàng tận nơi.

Các hệ thống bán lẻ cũng đẩy mạnh chuẩn bị nguồn cung. Bách Hóa Xanh triển khai combo mua sắm Tết và dịch vụ Đặt Giao Ngay. LOTTE MART tăng nhập khẩu trực tiếp bánh kẹo, nước uống từ Hàn Quốc, đồng thời triển khai bình ổn giá 30 nhóm hàng thiết yếu tại 6 siêu thị đến hết năm 2026, dự kiến mở rộng trong năm 2027.

MM Mega Market, GO! và Co.opmart cũng lên kế hoạch khuyến mại sớm, kéo dài với các mặt hàng tiêu thụ nhiều dịp Tết như bánh kẹo, các loại hạt và thực phẩm khô.

Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2026 ước đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Dù vậy, sức mua giữa các nhóm hàng vẫn có sự phân hóa, khiến doanh nghiệp phải thận trọng khi xây dựng kế hoạch kinh doanh cuối năm.

Bộ Công Thương nhận định thị trường cuối năm 2026 và đầu năm 2027 tiếp tục chịu áp lực tăng giá từ biến động nguyên, nhiên liệu nhập khẩu và nhu cầu tiêu dùng trong các dịp lễ, Tết.

Trước tình hình này, Bộ yêu cầu các địa phương theo dõi sát giá cả, nhu cầu tiêu dùng, chủ động phương án cung ứng theo từng tháng, từng địa bàn; phối hợp với doanh nghiệp tăng dự trữ, tránh thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung và tăng giá bất hợp lý.

Lực lượng quản lý thị trường cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng và gian lận thương mại, nhất là đối với lương thực, thực phẩm.

Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng nhưng khả năng điều chỉnh giá bán còn hạn chế, bài toán của doanh nghiệp dịp Tết không chỉ là chuẩn bị đủ hàng mà còn phải dự báo sát nhu cầu, kiểm soát tồn kho và giữ mức giá phù hợp với sức mua.