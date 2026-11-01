Hãng taxi Việt giảm hàng trăm lao động, lỗ nặng từ thanh lý xe

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Vinasun (Mã: VNS) ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm. Doanh nghiệp báo lỗ ròng kỷ lục 55 tỷ đồng trong quý, kéo theo mức lỗ lũy kế 9 tháng đầu năm lên tới 69 tỷ đồng.

Quy mô nhân sự của công ty cũng bị thu hẹp hơn 20%. Báo cáo tài chính cho thấy nguyên nhân trọng yếu nhất dẫn đến tình trạng này không chỉ nằm ở sự suy giảm doanh thu cốt lõi, mà xuất phát từ khoản lỗ đột biến trong hoạt động thanh lý xe taxi cũ dưới giá trị còn lại trên sổ sách, kết hợp với gánh nặng chi phí từ việc đầu tư đội xe mới.

Người dùng đang sử dụng ứng dụng gọi taxi do Vinasun phát triển. Ảnh: VNS

Khoản lỗ đột biến từ hoạt động thanh lý tài sản

Nhân tố tác động mạnh nhất đến bức tranh tài chính của Vinasun trong 9 tháng đầu năm 2026 là khoản lỗ từ hoạt động thanh lý tài sản cố định (chủ yếu là xe taxi).

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, Vinasun thu về 105 tỷ đồng từ việc thanh lý tài sản cố định, tăng 39% so với mức 76 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, giá trị còn lại trên sổ sách của lượng xe mang đi thanh lý này lên tới 147 tỷ đồng.

Việc giá bán thực tế thấp hơn giá trị chưa khấu hao hết trên sổ sách đã khiến Vinasun phải ghi nhận khoản lỗ thuần từ thanh lý tài sản lên tới 42 tỷ đồng. Con số này trái ngược hoàn toàn với diễn biến cùng kỳ năm 2025 khi hoạt động thanh lý mang lại khoản lãi thuần gần 8 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng quý III/2026, chỉ tiêu chi phí khác đã tăng vọt lên 35 tỷ đồng (so với 412 triệu đồng ở quý III/2025), đẩy lợi nhuận khác trong quý bị âm 33 tỷ đồng. Theo dữ liệu thuyết minh, đối với riêng đội xe hữu hình đem đi thanh lý, nguyên giá ban đầu là 331 tỷ đồng, giá trị hao mòn lũy kế đạt 194 tỷ đồng, dẫn đến giá trị còn lại là 137 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc thanh lý dưới giá trị sổ sách được ghi nhận là do thị trường xe cũ sụt giá, hoặc các xe cần thanh lý gấp, chạy khấu hao thực tế nhanh hơn tỷ lệ khấu hao kế toán.

Khoản lỗ thuần từ thanh lý xe này góp tới 62% vào tổng mức lỗ kế toán trước thuế 68 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2026.

Thu hẹp quy mô lao động, suy giảm doanh thu cốt lõi và các mảng phụ

Song song với việc thanh lý tài sản, quy mô nhân sự của Vinasun cũng biến động theo chiều hướng thu hẹp. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, số lượng nhân viên đã giảm từ 1.407 người hồi đầu năm xuống còn 1.120 người. Tương đương với việc cắt giảm 287 nhân sự, chiếm hơn 20% lực lượng lao động.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi không ghi nhận sự tăng trưởng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt 596 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ 2025.

Trong đó, doanh thu từ dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi đóng vai trò chủ đạo, đạt 487 tỷ đồng, nhưng cũng ghi nhận mức giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Mảng doanh thu hợp đồng đạt 96 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp 9 tháng theo đó đạt 93 tỷ đồng, không đủ bù đắp tổng hợp chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (112 tỷ đồng), chi phí lãi vay (25 tỷ đồng) và lỗ khác (âm 30 tỷ đồng).

Tại quý III/2026, doanh thu thuần đạt 177 tỷ đồng, giảm 19%. Dù doanh thu đi xuống, công văn giải trình của Vinasun khẳng định công ty "vẫn thực hiện hỗ trợ cho anh em lái xe". Việc duy trì chính sách hỗ trợ tài xế trong bối cảnh gánh nặng chi phí gia tăng là một trong những nguyên nhân đẩy kết quả kinh doanh quý III giảm 693% so với mức lãi 9 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh mảng taxi, các nguồn thu phụ trợ cũng sụt giảm. Thu nhập từ dịch vụ quảng cáo trên thân taxi trong 9 tháng đầu năm đạt 8 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ.

Ở một khía cạnh khác, trong mục các khoản phải thu khác ngắn hạn, công ty ghi nhận chỉ tiêu "Phải thu về máy bay" trị giá 3 tỷ đồng (tăng so với mức gần 2 tỷ đồng đầu năm), khoản này liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ đại lý bán vé máy bay mà Vinasun có đăng ký ngành nghề.

Đối với nhân sự giữ lại, Vinasun hiện đang nắm giữ 44 tỷ đồng tiền nhận ký quỹ của lái xe (gồm 8 tỷ đồng ngắn hạn và 36 tỷ đồng dài hạn). Công ty cũng theo dõi khoản nợ khó đòi đã xử lý ngoài bảng đối với lái xe lên tới 5 tỷ đồng.

Áp lực chi phí từ chiến lược đầu tư xe mới

Việc thanh lý xe cũ lỗ nặng diễn ra đồng thời với hoạt động mua sắm đội xe mới. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Vinasun đã chi mua phương tiện vận tải mới với nguyên giá 229 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc bổ sung lượng xe mới chưa tạo ra sự tăng trưởng doanh thu trong ngắn hạn, mà đang đặt doanh nghiệp vào 3 nhóm chi phí. Thứ nhất là chi phí tài chính. Toàn bộ các khoản vay ngân hàng dài hạn đều dùng để mua phương tiện vận tải, làm phát sinh chi phí lãi vay 25 tỷ đồng trong 9 tháng.

Thứ hai là chi phí khấu hao cố định. Chi phí khấu hao phương tiện vận tải hữu hình trong 9 tháng đạt 146 tỷ đồng (cộng thêm khấu hao xe thuê tài chính 21 tỷ đồng). Tổng chi phí khấu hao và khấu trừ tài sản của toàn công ty là 159 tỷ đồng. Thứ ba là việc mất cân đối từ hoạt động thanh lý xe cũ để nhường chỗ cho đội xe mới như đã phân tích.

Cấu trúc nợ vay và thế chấp tài sản

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của Vinasun đạt 404 tỷ đồng. Con số này đã giảm 19% (tương đương giảm 94 tỷ đồng) so với thời điểm đầu năm, do công ty tập trung trả nợ. Trong đó nợ ngắn hạn là 182 tỷ đồng; nợ dài hạn là 222 tỷ đồng.

Toàn bộ dư nợ vay ngân hàng (395 tỷ đồng) là các khoản vay dài hạn dùng để tài trợ mua xe taxi và được bảo đảm bằng 1.433 chiếc taxi thế chấp, có giá trị còn lại trên sổ sách là 964 tỷ đồng.

Chủ nợ lớn nhất là Vietcombank (CN Hùng Vương) với tổng dư nợ 329 tỷ đồng, nhận thế chấp 1.212 xe. Tiếp theo là VietinBank với dư nợ 34 tỷ đồng (thế chấp 201 xe) và HSBC dư nợ 32 tỷ đồng (thế chấp 120 xe).

Về nợ thuê tài chính, Vinasun đang tất toán dần, số dư chỉ còn 10 tỷ đồng tại VCBL. Công ty đã thanh toán hết toàn bộ dư nợ gốc 10 tỷ đồng tại ACBL trong 9 tháng qua.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Vinasun đạt 1.622 tỷ đồng, thu hẹp 9% so với đầu năm. Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.340 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản cố định hữu hình.

Tài sản ngắn hạn đạt 282 tỷ đồng, trong đó tổng lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn đạt xấp xỉ 177 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 1.051 tỷ đồng, bao gồm 285 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.