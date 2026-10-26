Hãng Subaru của Nhật Bản sẽ chỉ sản xuất xe điện tại châu Âu vào năm 2028

Đây sẽ là hãng sản xuất ô tô Nhật Bản đầu tiên thực hiện động thái này tại một khu vực cụ thể.

Do nhu cầu về xe sử dụng động cơ đốt trong đang giảm dần nên Subaru dường như đã kết luận rằng chi phí tuân thủ các quy định về môi trường quá cao để có thể tiếp tục bán sản phẩm.

Bắt đầu từ năm sau, Subaru sẽ ngừng bán dần các mẫu xe chạy xăng khi lượng hàng tồn kho hiện có cạn kiệt. Nissan Motor và Honda Motor trước đây đã công bố kế hoạch chỉ sản xuất xe điện tại châu Âu và Trung Quốc nhưng sau đó đã thay đổi quyết định. Giờ đây, với việc xe điện đang dần phổ biến trở lại ở châu Âu sau một thời gian trì trệ, động thái của Subaru có thể thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô khác.

Việc ngừng sản xuất áp dụng cho các mẫu xe sử dụng động cơ nằm ngang (động cơ boxer) đặc trưng của Subaru, đáng chú ý là các mẫu SUV Forester và Crosstrek. Không giống như ở Nhật Bản và một số thị trường khác, Subaru không cung cấp các mẫu xe hybrid hoàn toàn (full hybrid) tại châu Âu.

Một yếu tố then chốt thúc đẩy sự chuyển đổi này là chi phí ngày càng tăng để đáp ứng các quy định môi trường ngày càng nghiêm ngặt của châu Âu. Tiêu chuẩn khí thải Euro 7 sắp tới sẽ áp dụng cho tất cả các xe ô tô mới, bao gồm cả các mẫu xe đã được bán trên thị trường, bắt đầu từ tháng 11/2027. Ngoài ra, các yêu cầu về khí thải CO2 sẽ thắt chặt hơn vào năm 2030, làm tăng thêm áp lực buộc các nhà sản xuất ô tô phải bán nhiều xe điện hơn.

Tại châu Âu, Subaru đã bán được 23.000 xe trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua, chưa đến 3% trong tổng số 890.000 xe bán ra trên toàn cầu. Doanh số hạn chế này và các tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt ở châu Âu đã khiến công ty tập trung vào xe điện.

Người dân châu Âu đã mua nhiều xe điện hơn kể từ khi giá dầu bắt đầu tăng. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu, doanh số bán xe điện trong tháng 9 tại khu vực này đã tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe điện chiếm 31% tổng doanh số bán xe, vượt xa xe chạy xăng với 18% và đang tiến gần đến xe hybrid với 34%.