Hàng quán TPHCM đóng cửa vì mưa lớn, đường ngập sâu

Khoảng 16 giờ ngày 7/10, mây đen bao phủ nhiều khu vực tại TPHCM. Ít phút sau, mưa lớn trút xuống, có thời điểm trắng trời.

Mưa đúng giờ tan tầm khiến giao thông nhiều tuyến đường bị ảnh hưởng, nước nhanh chóng dâng cao.

Học sinh ướt sũng quần áo, dầm mưa về nhà.

Đến 23 giờ 30, ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, nhiều đoạn đường Nguyễn Văn Khối và Lê Đức Thọ vẫn ngập sâu.

Hàng loạt xe máy chết máy, người dân phải xuống xe dẫn bộ qua dòng nước.

Dọc tuyến đường, nhiều hàng quán đóng cửa từ chiều.

Một số chủ cửa hàng đứng trước cửa, dùng nệm, cây gạt nước và các vật dụng khác để ngăn nước tràn vào.

Mỗi khi ô tô chạy qua, sóng nước dâng cao, tràn vào các cửa hàng ven đường. Người dân phải liên tục dọn nước, kê cao đồ đạc để hạn chế thiệt hại.

Anh Nguyễn Văn Nghiêm, chủ một hộ kinh doanh mì cay trên đường Thông Tây Hội, cho biết tình trạng ngập bắt đầu từ khoảng 17 giờ và kéo dài đến hơn 23 giờ. “Đường sá vẫn mênh mông nước. Cứ mưa là tôi phải đóng cửa, hôm nay đóng từ chiều đến giờ. Ở đây thuê mặt bằng rất cao nên việc kinh doanh của gia đình tôi gặp nhiều khó khăn”, anh Nghiêm nói.

Không chỉ hoạt động kinh doanh bị đình trệ, nhiều người đi đường cũng phải tấp vào trú mưa và chờ nước rút mới dám về nhà.

Dù trời đã tạnh, nhiều người vẫn chưa thể tiếp tục hành trình do nước ngập sâu.

Chị Nguyễn Thị Anh Thư, ngụ phường Thông Tây Hội, cho biết xe của chị chết máy khi đi qua đoạn ngập. “Nước cao quá làm nghẹt ống bô, dẫn đến xe chết máy. Kiểu này chắc đến khuya mới về đến nhà”, chị Thư nói.

Tình trạng ngập kéo dài nhiều giờ khiến việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của người dân gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng đã huy động máy bơm, liên tục vận hành để hỗ trợ tiêu thoát nước.

Từ ngày 7 đến 11/10, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, có nơi mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Nguy cơ ngập úng tại nhiều khu vực được cảnh báo tiếp tục gia tăng.