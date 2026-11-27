Tin từ Cục Hàng hải và Đường thủy VN, tổng khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa trong 11 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 1,14 tỷ tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, hàng hóa container thông qua cảng ước đạt 34,03 triệu TEU, tăng 8%.

Sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng trong 11 tháng năm 2026 tăng trưởng, trong đó nổi bật có hai cụm cảng nước sâu Lạch Huyện và Cái Mép - Thị Vải (Ảnh: CMIT).

Vận tải hành khách đường thủy nội địa cũng có sự tăng trưởng khoảng 5% so với cùng kỳ, ước đạt 44,77 triệu lượt khách trong 11 tháng. Sản lượng luân chuyển hành khách tăng khoảng 1,5%, đạt 1.089 triệu lượt khách.km.

Đây tiếp tục là mức tăng trưởng khả quan, cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế. Đáng chú ý, theo Hiệp hội cảng biển Việt Nam, trong tháng 10, sự tăng trưởng sản lượng hàng hóa container trải đều hầu hết các khu vực.

Trong đó, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng khoảng 30,07% và Bắc Trung Bộ tăng gần 20%. Đây cũng là hai khu vực có sự tăng trưởng hàng hóa tăng mạnh nhất, nhưng sản lượng còn nhỏ. Đáng chú ý, khu vực Cái Mép - Thị Vải và khu vực Đông Nam Bộ chiếm hầu hết tổng sản lượng hàng hóa thông qua với khoảng 63,9%, còn sản lượng hàng hóa thông qua các cảng khu vực phía Bắc chiếm khoảng 32,2%.

Đặc biệt, hai cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải và Lạch Huyện đạt 1,09 triệu TEU trong tháng 10/2026, chiếm 40% tổng sản lượng và đóng góp khoảng 3/4 mức tăng so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, hai cụm cảng này chiếm 39% sản của toàn bộ các cảng được thống kê.

Theo Cục Hàng hải và Đường thủy VN, thời gian qua, cơ quan này đã ban hành văn bản chỉ đạo các cảng vụ hàng hải, cảng vụ đường thủy và doanh nghiệp cảng biển đẩy nhanh tốc độ giải phóng hàng hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tàu thuyền và hàng hóa thông qua cảng biển.

Đồng thời, các đơn vị trực thuộc cũng được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết giá dịch vụ tại cảng biển và giá dịch vụ vận chuyển container bằng đường biển.