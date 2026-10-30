Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương:Phát huy truyền thống 70 năm, làm chủ công nghệ và bảo vệ sự thật trong thời đại mới

Đơn vị vinh dự nhận được lẵng hoa chúc mừng của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Tham dự Lễ kỷ niệm có: Nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, PGS.TS Bùi Hoài Sơn; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ phát biểu

Tiếp nối truyền thống, viết tiếp hành trình những thước phim lịch sử

Tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ khẳng định, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã đồng hành cùng những chặng đường lịch sử của dân tộc.

Đằng sau mỗi thước phim là những chuyến đi, những tháng ngày lao động nghệ thuật đầy tâm huyết, trách nhiệm và cả sự hy sinh thầm lặng. Nhờ đó, nhiều hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam qua các thời kỳ đã được lưu giữ chân thực, sinh động, trở thành những tư liệu quý giá cho hôm nay và mai sau.

Cùng với phim tài liệu, phim khoa học góp phần phổ biến tri thức, lý giải các vấn đề tự nhiên và đời sống bằng ngôn ngữ hình ảnh sinh động, gần gũi. Nhiều tác phẩm của Hãng phim được ghi nhận tại các liên hoan phim trong nước và quốc tế, góp phần khẳng định uy tín, vị thế của điện ảnh tài liệu và khoa học Việt Nam. Đặc biệt, kho tư liệu hình ảnh được tích lũy qua nhiều thế hệ là tài sản quý giá, phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ biểu dương và trân trọng ghi nhận những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nghệ sĩ, người lao động của Hãng phim trong suốt 70 năm qua.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho các cá nhân thuộc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành VHTTDL

Để tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm, khẳng định vị thế và nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị Hãng phim tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng tư tưởng, nghệ thuật và giá trị khoa học của tác phẩm; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và đa dạng hóa phương thức phổ biến phim; bảo quản, số hóa, khai thác hiệu quả kho tư liệu điện ảnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ kế cận, phát huy tinh thần đoàn kết và sáng tạo.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để Hãng phim phát huy năng lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh nghề nghiệp, lòng yêu nghề và khát vọng sáng tạo, tập thể Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống 70 năm, cho ra đời những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và khoa học, góp phần lưu giữ hình ảnh chân thực về đất nước, con người Việt Nam và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, để mỗi thước phim không chỉ lưu giữ dấu ấn quá khứ, mà còn khơi nguồn cảm hứng, bồi đắp niềm tin và trách nhiệm với hiện tại, tương lai.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ trao hoa tri ân các gia đình liệt sĩ

Giữ bản lĩnh người làm phim trong thời đại mới

Chủ tịch Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, NSƯT Nguyễn Quang Tuấn chia sẻ: suốt 70 năm qua, hàng nghìn tác phẩm đã trở thành tài sản quý giá của đất nước. Đó không đơn thuần là thành tựu điện ảnh mà còn là chứng tích của lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và sự dấn thân nghệ thuật.

Có được những thành tựu ấy, bên cạnh tâm huyết, tài năng và sự cống hiến của các thế hệ nghệ sĩ, cán bộ, người lao động, Hãng phim luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo sâu sát của Bộ VHTTDL, sự quan tâm định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng sự phối hợp, hỗ trợ và đồng hành quý báu của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trên cả nước; cùng sự hợp tác của nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế.

Kế thừa truyền thống vẻ vang, những năm gần đây, Hãng phim đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, duy trì hoạt động sáng tác, sản xuất những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và nhân văn; từng bước đổi mới công nghệ, mở rộng hợp tác và đưa phim tài liệu đến gần hơn với công chúng.

Chủ tịch Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, NSƯT Nguyễn Quang Tuấn chia sẻ tại Lễ kỷ niệm

NSƯT Nguyễn Quang Tuấn nhấn mạnh, bên cạnh niềm tự hào về những thành quả đã đạt được, Hãng phim cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức đang đặt ra.

Cuộc cách mạng công nghệ số, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) cùng những thay đổi sâu sắc trong thói quen tiếp nhận thông tin đang đặt điện ảnh tài liệu trước những yêu cầu mới. Cạnh tranh nội dung ngày càng gay gắt, trong khi nguồn lực sáng tạo còn hạn chế. Đặc biệt, giữa những biến động của báo chí và truyền thông dưới tác động của công nghệ, giá trị của sự thật và trách nhiệm của người làm phim tài liệu càng trở nên quan trọng.

Bước vào kỷ nguyên mới với niềm tự hào về quá khứ, Hãng phim đang đổi mới mạnh mẽ tư duy sáng tạo, phương thức sản xuất và phát hành; ứng dụng công nghệ tiên tiến, đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ, bảo tồn và phát huy kho tư liệu lịch sử, mở rộng không gian tiếp cận công chúng trong nước và quốc tế.

“Nếu các thế hệ đi trước đã dũng cảm cầm máy giữa chiến trường, thì thế hệ hôm nay phải rèn bản lĩnh làm chủ công nghệ, bảo vệ sự thật và gìn giữ những giá trị nhân văn giữa những biến động của thời đại”, NSƯT Nguyễn Quang Tuấn bày tỏ.

NSƯT Nguyễn Quang Tuấn nhấn mạnh, 70 năm là một di sản lớn lao, đồng thời cũng là một trách nhiệm lớn lao. Với lòng tự hào và biết ơn sâu sắc đối với quá khứ, cùng niềm tin vào sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của đội ngũ hôm nay, tập thể Hãng phim quyết tâm xây dựng Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống và sứ mệnh lịch sử của mình.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho 25 cá nhân thuộc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, nhằm ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành VHTTDL.