Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương: 70 năm lưu giữ lịch sử bằng hình ảnh

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. Ảnh: thương Nguyễn.

Ra đời năm 1956, trong bối cảnh đất nước còn bị chia cắt, Hãng phim mang trên mình sứ mệnh đặc biệt: Ghi lại, lưu giữ và trao truyền lịch sử bằng hình ảnh cho các thế hệ mai sau.

Trong khói lửa chiến tranh, các nghệ sĩ, nhà quay phim của Hãng đã có mặt tại những chiến trường ác liệt, đối diện với hiểm nguy, thậm chí hy sinh để ghi lại những khoảnh khắc vô giá của lịch sử. Khi đất nước hòa bình, thống nhất, những ống kính ấy tiếp tục đồng hành cùng công cuộc tái thiết, đổi mới và phát triển đất nước.

Trải qua 70 năm, Hãng phim đã xây dựng một di sản nghệ thuật đồ sộ với hơn 1.500 phim thời sự, phóng sự, trên 2.300 phim tài liệu và hơn 300 phim khoa học. Hàng nghìn tác phẩm không chỉ là thành tựu của điện ảnh mà còn là những chứng tích lịch sử quý giá, phản ánh lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và sự dấn thân của các thế hệ nghệ sĩ.

Cùng với khối lượng tác phẩm có giá trị, nguồn lực con người của Hãng phim cũng được bồi đắp qua 5 thế hệ làm phim, với 16 NSND, 47 NSƯT, 1 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 14 Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Hãng phim còn ghi dấu ấn bằng nhiều thành tích, giải thưởng tiêu biểu trong nước và quốc tế như: 4 Huy chương Vàng tại Liên hoan phim Quốc tế Moskva; 1 giải Bồ câu Vàng tại Liên hoan phim Quốc tế Leipzig; 1 Giải Nhất Liên hoan phim Quốc tế Môi trường (CHLB Đức); 1 Giải Nhất Liên hoan phim Quốc tế Goias (Brazil); 5 giải Phim ngắn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương…

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nghệ sĩ và người lao động Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương trong suốt 70 năm qua.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu. Ảnh: Thương Nguyễn.

Theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, bảy mươi năm là chặng đường rất đỗi tự hào, ghi dấu sự cống hiến bền bỉ, tâm huyết và sáng tạo của nhiều thế hệ những người làm phim tài liệu và khoa học. Đây không chỉ là dịp nhìn lại những thành tựu đã đạt được, tri ân các thế hệ đi trước, mà còn là dịp khẳng định trách nhiệm tiếp nối truyền thống, phát huy những giá trị tốt đẹp, đưa điện ảnh tài liệu và khoa học Việt Nam tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho các cá nhân thuộc Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành VHTTDL. Ảnh: Thương Nguyễn.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho các cá nhân thuộc Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ tịch Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương NSƯT Nguyễn Quang Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thương Nguyễn.

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, NSƯT Nguyễn Quang Tuấn cho biết: Bảy mươi năm là một di sản lớn lao, đồng thời cũng là một trách nhiệm lớn lao. Với lòng tự hào và biết ơn sâu sắc vào quá khứ, với niềm tin vào sức sáng tạo, khát vọng cống hiến của đội ngũ hôm nay, chúng tôi quyết tâm xây dựng Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống và sứ mệnh lịch sử của mình.