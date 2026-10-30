Hãng ô tô Trung Quốc Xpeng lên kế hoạch đưa xe tự hành vào Pháp từ năm 2027

Một mẫu xe được Xpeng trưng bày tại Hội chợ ô tô thế giới Paris năm 2026 khai mạc ngày 12/10. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp

Bên cạnh ô tô điện, doanh nghiệp Trung Quốc còn đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), phương tiện bay và robot hình người, hướng tới mở rộng hoạt động tại thị trường châu Âu.

Theo báo Le Monde ngày 15/10, tại Triển lãm ô tô thế giới Paris 2026, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Xpeng, ông He Xiaopeng, đã giới thiệu những thành tựu công nghệ mới nhất của tập đoàn.

Sự xuất hiện của ông thu hút sự chú ý trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô châu Âu đang gặp nhiều khó khăn và liên tục kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tăng cường bảo vệ ngành công nghiệp trong khu vực.

Ngày 13/10, trước khoảng 3.500 đại diện ngành ô tô Pháp, lãnh đạo các tập đoàn Renault, Stellantis và Volkswagen tiếp tục kêu gọi EU hạn chế xe nhập khẩu từ Trung Quốc và áp dụng các yêu cầu sản xuất tại chỗ nhằm bảo vệ khoảng 13 triệu việc làm trong ngành ô tô châu Âu.

Trong khi đó, Xpeng lại được mời tham gia các hoạt động của ngành công nghiệp ô tô Pháp. Một ngày trước đó, Chủ tịch Xpeng Brian Gu đã tham dự cuộc thảo luận kín với Tổng thống Emmanuel Macron về công nghệ xe tự hành.

Ông He Xiaopeng cho biết, Xpeng coi Pháp là thị trường quan trọng để đưa công nghệ của tập đoàn vào châu Âu. Theo ông, ngoài thế mạnh về du lịch và ẩm thực, Pháp còn có nền tảng phát triển AI rất tốt. Xpeng hy vọng những công nghệ của mình có thể đi đầu trong lĩnh vực này tại thị trường Pháp và rộng hơn là châu Âu.

Trong lĩnh vực ô tô, Xpeng đang phát triển các dòng xe điện cao cấp cạnh tranh với những thương hiệu xe sang của châu Âu. Một số mẫu xe của hãng được so sánh với Porsche Cayenne nhưng có giá bán chỉ bằng khoảng một nửa.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở hệ thống công nghệ tích hợp trên xe, đặc biệt là các ứng dụng AI phục vụ điều khiển và hỗ trợ người lái.

Mẫu xe đa dụng XPeng X9 của hãng xe Trung Quốc, với thiết kế đầu xe hiện đại và cửa bên mở rộng để giới thiệu không gian nội thất. Ảnh: Trần Đức Hùng- PV TTXVN tại Pháp

Theo ông He Xiaopeng, tập đoàn đã dành gần 10 năm nghiên cứu công nghệ lái tự động, tự phát triển chip xử lý và hệ thống điện tử nhằm giúp phương tiện có khả năng nhận diện môi trường, xử lý thông tin hình ảnh, giọng nói và đưa ra quyết định điều khiển.

Thay vì chỉ sản xuất phương tiện đi lại, Xpeng muốn biến ô tô thành một nền tảng ứng dụng công nghệ thông minh.

Theo kế hoạch, Xpeng sẽ đề nghị Chính phủ Pháp cấp phép thử nghiệm hệ thống lái tự động tiên tiến trên đường phố Paris, hướng tới thương mại hóa từ năm 2027. Trước đó, vào đầu tháng 9, hãng Tesla của Mỹ đã được Bộ Giao thông Pháp cho phép thử nghiệm công nghệ tương tự.

Hiện các hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 2 được phép sử dụng rộng rãi tại châu Âu, nhưng người lái vẫn phải giám sát phương tiện và sẵn sàng can thiệp.

Trong khi đó, công nghệ Xpeng đang phát triển cho phép xe vận hành mà người lái không cần liên tục đặt tay lên vô lăng. Một camera đặt tại gương chiếu hậu sẽ theo dõi chuyển động mắt để bảo đảm người điều khiển vẫn tập trung quan sát.

Tại Trung Quốc, Xpeng đang phát triển dịch vụ taxi tự hành tại Thượng Hải và Quảng Châu, nơi đặt trụ sở của tập đoàn. Tuy nhiên, ông He Xiaopeng thừa nhận việc đưa công nghệ này vào châu Âu sẽ mất nhiều thời gian hơn do các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và cấp phép.

Điều kiện giao thông tại Paris cũng đặt ra những thách thức riêng. Với nhiều tuyến phố nhỏ, mật độ người đi bộ cao và các tình huống khó dự đoán, hệ thống tự hành phải có khả năng xử lý linh hoạt.

Ông He Xiaopeng kể lại một lần thử nghiệm khi một con chim bồ câu bất ngờ bay ngang đầu xe, khiến hệ thống phản ứng chậm hơn con người. Theo ông, công nghệ vẫn cần tiếp tục hoàn thiện trước khi có thể triển khai rộng rãi.

Mục tiêu tiếp theo của Xpeng là phát triển taxi tự hành cấp độ 4, có khả năng vận hành hoàn toàn tự động trong những điều kiện và khu vực xác định mà không cần người điều khiển trực tiếp.

Tập đoàn cũng đã tham gia một ủy ban thuộc Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về châu Âu (UNECE), cơ quan đang nghiên cứu thống nhất các tiêu chuẩn quốc tế về công nghệ lái tự động, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn.

Công nghệ của Xpeng nhận được sự quan tâm từ một số nhân vật có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp Pháp. Tại triển lãm, ông Bernard Charlès, cựu Tổng Giám đốc tập đoàn phần mềm Dassault Systèmes, đã trực tiếp nhận chìa khóa một mẫu xe Xpeng từ ông He Xiaopeng.

Ông Charlès đánh giá cao khả năng ứng dụng AI của hãng xe Trung Quốc, đặc biệt trong các thao tác tăng tốc, phanh và chuyển hướng. Từ khi thành lập năm 2014, Xpeng đã sử dụng phần mềm của Dassault Systèmes để thử nghiệm công nghệ thông qua các mô hình mô phỏng kỹ thuật số.

Không dừng lại ở ô tô, Xpeng còn mở rộng sang lĩnh vực phương tiện bay và robot. Tại Triển lãm ô tô thế giới Paris 2026, tập đoàn trưng bày mẫu phương tiện bay hai chỗ ngồi, trang bị sáu cánh quạt, có hình dáng kết hợp giữa trực thăng cỡ nhỏ và thiết bị bay không người lái.

Theo ông He Xiaopeng, chiến lược của tập đoàn là phát triển ba nhóm sản phẩm phục vụ những nhu cầu khác nhau như ô tô di chuyển trong đô thị, phương tiện bay phục vụ hành trình giữa các thành phố và robot hỗ trợ con người trong sinh hoạt, thương mại và sản xuất công nghiệp.

Dự kiến tháng 11 tới, Xpeng sẽ giới thiệu tại Trung Quốc mẫu robot hình người mang tên Iron. Được phát triển để hỗ trợ các công việc gia đình, sản phẩm này cũng đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp công nghiệp Pháp, đặc biệt là các nhà sản xuất ô tô muốn đưa robot hình người vào dây chuyền sản xuất.