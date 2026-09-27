Hãng ô tô giá rẻ đổ 20 tấn sỏi đá lên xe sedan mới ra mắt để chứng minh một điều

Tata Aeris vừa được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ với giá khởi điểm 5,29 lakh rupee, tương đương khoảng 5.500 USD, tức gần 150 triệu đồng. Không chỉ gây chú ý bởi mức giá rẻ, mẫu sedan cỡ nhỏ còn được Tata thực hiện một màn thử nghiệm khá khác thường khi để một xe tải đổ hàng chục tấn sỏi và đá vụn lên nóc xe.

Theo Carscoops, Tata muốn sử dụng màn thử nghiệm để chứng minh độ bền kết cấu của Aeris, đồng thời nhấn mạnh mức độ an toàn của hệ thống nhiên liệu CNG trên xe.

Trong thử nghiệm, sau khi trải qua một loạt bài kiểm tra độ bền như chạy qua khu vực ngập nước và đường sỏi, một xe tải tiếp tục đổ tổng cộng khoảng 20 tấn sỏi và đá vụn lên nóc chiếc Aeris. Khối lượng vật liệu lớn đến mức phần nóc xe gần như bị vùi hoàn toàn.

Sau khi toàn bộ số vật liệu được dọn đi, nóc xe bị biến dạng nhẹ và cửa kính bị vỡ. Tuy nhiên, khoang hành khách vẫn được giữ nguyên, các cửa xe vẫn có thể mở và chiếc xe vẫn khởi động, sau đó tự di chuyển khỏi khu vực thử nghiệm.

Tata cũng lưu ý, màn thử nghiệm diễn ra theo cách đổ vật liệu từ từ chứ không phải toàn bộ 20 tấn sỏi đá rơi xuống xe cùng lúc. Dù vậy, hãng cho rằng kết quả này đủ để truyền tải thông điệp về khả năng chịu tải của thân xe.

Aeris thực chất là phiên bản nâng cấp mạnh của Tata Tigor, mẫu sedan đã có mặt tại Ấn Độ từ năm 2017. Xe có chiều dài chưa tới 4 mét, thuộc nhóm sedan cỡ nhỏ vốn rất phổ biến và được hưởng nhiều ưu đãi tại thị trường gần 1,5 tỷ dân này.

So với Tigor, xe được thay đổi khá nhiều ở ngoại hình, trong đó có phần đầu xe thiết kế mới, lưới tản nhiệt màu đen bóng, cụm đèn hậu mảnh hơn và cản sau được làm lại. Mẫu sedan có kiểu dáng 3 khoang quen thuộc, chiều dài 3.995 mm và chiều dài cơ sở 2.450 mm.

Bên trong, Tata cải tiến bảng táp-lô, cửa gió điều hòa và bổ sung một số vật liệu có thành phần tái chế. Bản cao cấp có màn hình giải trí 10,25 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, sạc không dây, camera 360 độ, camera hành trình tích hợp, ghế trước thông gió và cửa gió điều hòa phía sau. Đáng chú ý, 6 túi khí được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe.

Tata Aeris sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.2L công suất 85 mã lực hoặc động cơ CNG công suất 75 mã lực, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động 5 cấp và dẫn động cầu trước.

Xe hiện đã nhận đặt hàng tại Ấn Độ, với giá từ 5,29-9,74 lakh rupee, tương đương khoảng 5.500-10.200 USD (148-264 triệu đồng). Mức giá này giúp Aeris trở thành một trong những mẫu sedan có giá thấp nhất tại thị trường Ấn Độ.

(Theo Carscoops)