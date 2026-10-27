Hãng nước ngọt Việt mang biểu tượng "con cọp" vang bóng một thời báo lỗ 23 quý liên tiếp

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã chứng khoán: SCD) ghi nhận doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 52 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cũng có sự cải thiện rõ rệt khi nâng lên mức 34%, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt khoảng 20%.

Trong kỳ vừa qua, dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đã có xu hướng tiết giảm, nhưng chi phí lãi vay vẫn neo ở mức cao và tiếp tục là yếu tố chính gây áp lực lên lợi nhuận.

Kết quả trong quý III/2026, Chương Dương báo lỗ sau thuế 13 tỷ đồng, qua đó nối dài chuỗi thua lỗ liên tiếp từ năm 2021 đến nay. Tuy nhiên, khoản lỗ này đã thu hẹp một nửa so với mức lỗ gần 27 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Dù vậy, đây vẫn là quý thua lỗ thứ 23 liên tiếp của doanh nghiệp.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Sá xị Chương Dương mang về 158 tỷ đồng doanh thu thuần. Khoản lỗ sau thuế lũy kế trong giai đoạn này giảm xuống còn 30 tỷ đồng, thấp hơn một nửa so với con số lỗ 73 tỷ đồng ghi nhận vào cùng kỳ năm 2025.

Như vậy, sau ba quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 70% mục tiêu doanh thu cả năm, trong khi mức lỗ thực tế hiện tương đương khoảng 41% so với kế hoạch dự kiến.

Ảnh minh họa

Mặc dù kết quả kinh doanh bước đầu có dấu hiệu cải thiện, bức tranh tài chính của Chương Dương vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực lớn. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 594 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm, trong đó lượng tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn gần 80 tỷ đồng.

Ngược lại, tổng nợ phải trả đã tăng thêm khoảng 22 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức gần 782 tỷ đồng. Đáng chú ý, riêng khoản nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn đã chiếm tới 656 tỷ đồng, tương đương hơn 84% tổng nợ phải trả của công ty.

Hệ quả từ chuỗi thua lỗ kéo dài khiến vốn chủ sở hữu của Chương Dương tiếp tục âm gần 188 tỷ đồng, đồng thời đẩy khoản lỗ lũy kế tăng lên gần 377 tỷ đồng, gấp hơn 4,4 lần vốn điều lệ.

Chương Dương từng là thương hiệu nước giải khát quen thuộc tại thị trường miền Nam với sản phẩm nước ngọt sá xị mang biểu tượng hình "con cọp" nổi tiếng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp bắt đầu rơi vào giai đoạn chật vật từ năm 2017 trước sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường đồ uống. Tình hình kinh doanh trở nên đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2021-2025 khi công ty liên tục gánh chịu các khoản lỗ lớn làm bào mòn nguồn vốn chủ sở hữu.

Bước sang năm nay, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp tái cấu trúc hoạt động nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh và cắt giảm chi phí.

Trước đó, Chương Dương từng xây dựng phương án chuyển nhượng nhà máy Nhơn Trạch 3 cùng các tài sản liên quan, bao gồm cả thương hiệu sá xị, cho đối tác nước ngoài để cải thiện năng lực tài chính, song kế hoạch này chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hiện tại, doanh nghiệp vẫn phải phụ thuộc vào nguồn vốn vay nội bộ từ công ty mẹ là Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) để duy trì hoạt động. Hồi tháng 7 vừa qua, Hội đồng quản trị Chương Dương đã thông qua nghị quyết vay bổ sung 90 tỷ đồng từ Sabeco nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động.