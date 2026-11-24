Đây là một trong những nội dung tại Nghị định số 417/2026/NĐ-CP quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử, Nghị định quy định: Hàng hóa nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử có trị giá hải quan theo từng đơn hàng từ 1 triệu đồng Việt Nam trở xuống được miễn thuế nhập khẩu. Mỗi tổ chức, cá nhân mua hàng chỉ được hưởng tiêu chuẩn miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản này không quá 48 triệu đồng Việt Nam/năm.

Ngoài quy định về miễn thuế nhập khẩu nêu trên, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

(Ảnh minh họa)

Nghị định số 417/2026/NĐ-CP quy định người khai hải quan căn cứ thông tin đơn hàng để thực hiện chia nhóm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau: Hàng hóa không thuộc danh mục mặt hàng phải có giấy phép, điều kiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương, không thuộc danh mục mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành, hàng hóa được miễn giấy phép, miễn điều kiện, miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định này và hàng hóa không thuộc trường hợp áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ (gọi tắt là hàng hóa nhóm 1).

Hàng hóa không thuộc nhóm 1 nêu trên (gọi tắt là hàng hóa nhóm 2).

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhóm 1

Nghị định quy định, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhóm 1 là tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin do Bộ Tài chính ban hành. Người khai hải quan gửi thông tin đến Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan về thương mại điện tử chậm nhất 2 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh đối với hàng xuất khẩu; trước khi hàng đến cửa khẩu nhập hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu nhập đối với hàng nhập khẩu.

Ngay sau khi tiếp nhận, hệ thống kiểm tra thông tin tờ khai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác của ngành Hải quan. Trường hợp thông tin phù hợp, hệ thống tự động cấp số đăng ký tờ khai; nếu thông tin chưa đầy đủ, hệ thống yêu cầu khai bổ sung. Tờ khai bị từ chối đăng ký nếu thông tin người bán, người mua không có hoặc không phù hợp với cơ sở dữ liệu theo quy định, hoặc hàng hóa không thuộc nhóm 1.

Hệ thống tiếp tục đối chiếu thông tin tờ khai với thông tin đơn hàng, vận chuyển để tự động phân luồng và phản hồi cho người khai hải quan. Việc kiểm tra hồ sơ được thực hiện trên hệ thống.

Đối với kiểm tra thực tế, người khai hải quan xuất trình hàng hóa và phối hợp với cơ quan hải quan. Hàng hóa được kiểm tra qua máy soi, trừ các trường hợp không thể hoặc không phù hợp kiểm tra bằng máy soi, hoặc phải kiểm tra trực tiếp theo hướng dẫn của Cục Hải quan. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trực tiếp. Thời hạn kiểm tra thực tế thực hiện theo Luật Hải quan.

Trường hợp phát hiện khai sai về tên hàng, mã số, xuất xứ, số lượng, khối lượng, chủng loại, chất lượng hoặc trị giá hải quan, cơ quan hải quan yêu cầu khai bổ sung và xử lý theo quy định. Nếu người khai không khai bổ sung, cơ quan hải quan ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính (nếu có). Người khai hải quan có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện nếu không đồng ý với kết quả kiểm tra.

Việc thông quan hàng hóa được thực hiện theo Điều 37 Luật Hải quan.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhóm 2

Nghị định nêu rõ, thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất, tái nhập đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhóm 2 thực hiện trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 167/2025/NĐ-CP.