Hàng nghìn ý kiến nông dân gửi tới Diễn đàn Bộ Công an và Hội Nông dân Việt Nam

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” lần thứ I năm 2026, với chủ đề “Chung sức giữ gìn bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”.

Toàn cảnh Diễn đàn Nông dân quốc gia (Ảnh: Báo Dân Việt).

Diễn đàn nằm trong chuỗi hoạt động Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới năm 2026. Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (VO5) tham mưu, tổ chức thực hiện chương trình.

Tham dự và đồng chủ trì diễn đàn có ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Sự kiện có khoảng 300 đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, đơn vị thuộc Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Công an, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và hơn 200 nông dân tiêu biểu.

Tiếp nhận kiến nghị, phát huy vai trò của nông dân

Theo Ban Tổ chức, diễn đàn được tổ chức nhằm thực hiện chủ trương “Tháng nghe dân nói” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Chương trình cũng cụ thể hóa hoạt động phối hợp giữa Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2023-2033.

Thông qua diễn đàn, Ban Tổ chức hướng tới tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại khu vực nông thôn. Đây cũng là dịp để cơ quan chức năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của cán bộ, hội viên và nông dân, nhất là những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy.

Sau hơn hai tháng triển khai lấy ý kiến, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hàng nghìn ý kiến của nông dân gửi về. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình với kết quả phối hợp giữa lực lượng Công an và Hội Nông dân các cấp, đồng thời ghi nhận những nỗ lực trong đấu tranh với tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm và lừa đảo trên không gian mạng.

Người dân cũng chia sẻ sự tin tưởng, cảm ơn lực lượng Công an trong hỗ trợ phòng, chống thiên tai, bão lũ và thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn.

Xây dựng thế trận an ninh từ cơ sở

Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng.

Theo thống kê được cung cấp, cả nước đã xây dựng và duy trì hơn 12.500 mô hình tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở; hơn 5.300 điểm mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”; gần 7.000 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.

Các mô hình góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy vai trò chủ động của người dân trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với hành vi vi phạm, xây dựng địa bàn nông thôn an toàn, văn minh.

Diễn đàn lần này tiếp tục tạo không gian đối thoại trực tiếp giữa nông dân với cơ quan chức năng, qua đó thúc đẩy giải quyết các vấn đề từ cơ sở và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đây là lần thứ năm Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”. Trước đó, trong giai đoạn 2024-2026, chương trình đã được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo các bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và công thương.