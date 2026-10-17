Hàng nghìn việc làm bị đe dọa nếu Amazon đóng cửa 15 kho hàng tại New York

Trung tâm logistics của Tập đoàn thương mại điện tử Amazon. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tập đoàn Amazon (Mỹ) cảnh báo có thể đóng cửa 15 kho phân phối tại thành phố New York, ảnh hưởng đến khoảng 7.000 việc làm nếu dự luật Delivery Protection Act được thông qua theo nội dung hiện tại.

Dự luật, được Thị trưởng New York Zohran Mamdani ủng hộ, yêu cầu Amazon trực tiếp tuyển dụng hơn 5.000 nhân viên giao hàng hiện làm việc thông qua các công ty thầu độc lập, nhằm cải thiện tiền lương và điều kiện an toàn lao động.

Theo các chuyên gia trong ngành tiếp vận, nếu không đạt được thỏa hiệp với chính quyền thành phố, Amazon có thể chuyển hoạt động giao hàng ra ngoài New York. Kịch bản này có thể ảnh hưởng đến khoảng 5.000 nhân viên giao hàng và 2.000 nhân viên tại các kho phân phối chặng cuối, đồng thời làm gián đoạn dịch vụ giao hàng trong ngày và giao hàng nhanh của công ty.

Dự luật do Nghị viên Tiffany Cabán thuộc khu Queens đề xuất, được khoảng 34 nghị viên đồng bảo trợ. Những người ủng hộ cho rằng quy định mới sẽ tăng trách nhiệm của Amazon đối với lực lượng lao động giao hàng. Tuy nhiên, một số thành viên Hội đồng Thành phố, trong đó có Chủ tịch Julie Menin, lo ngại nguy cơ mất việc làm.

Các bên đang thảo luận phương án thỏa hiệp, bao gồm tiếp tục cho phép sử dụng nhà thầu độc lập nhưng yêu cầu Amazon tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn cho nhân viên. Hiện chưa có ngày biểu quyết chính thức.

Tại New York, khoảng 40 doanh nghiệp giao hàng độc lập đang sử dụng tổng cộng 5.000 nhân viên để thực hiện đơn hàng cho Amazon. Một số chủ doanh nghiệp cảnh báo việc Amazon rút khỏi thành phố có thể khiến họ mất hợp đồng và buộc phải ngừng hoạt động. Đại diện các doanh nghiệp này cũng bày tỏ lo ngại về tác động đối với những lao động có hoàn cảnh khó khăn đang được tuyển dụng vào ngành giao hàng.

Amazon cho rằng dự luật có thể làm tăng chi phí vận chuyển và kéo dài thời gian giao hàng. Theo nghiên cứu do công ty tài trợ và được thực hiện bởi AKFR, các quy định đề xuất có thể khiến người dân New York phải chi thêm khoảng 664 USD mỗi năm, tương đương 5,20 USD mỗi kiện hàng. Ước tính này bao gồm chi phí giao hàng của nhiều doanh nghiệp, trong đó có FedEx và DoorDash.

Phát ngôn viên Amazon Steve Kelly cho biết hệ thống giao hàng tại New York có quy mô và mức độ phức tạp lớn, phụ thuộc vào mạng lưới các doanh nghiệp nhỏ kết hợp với hạ tầng vận hành của công ty.

Theo Amazon, nếu đóng cửa các kho phân phối trong thành phố, một số đơn hàng hiện được giao trong ngày hoặc chỉ vài giờ sau khi đặt mua có thể phải chuyển sang ngày hôm sau. Số sản phẩm đủ điều kiện giao nhanh theo chương trình Prime cũng có thể giảm.

Chuyên gia tư vấn bán lẻ và tiếp vận Brittain Ladd, người từng làm việc tại Amazon, nhận định công ty có thể đóng cửa toàn bộ 15 cơ sở nếu cho rằng dự luật đe dọa mô hình kinh doanh hiện tại. Theo ông, vấn đề không chỉ nằm ở quy định tại New York mà còn ở khả năng các thành phố khác của Mỹ áp dụng những biện pháp tương tự trong tương lai./.