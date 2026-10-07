Hàng nghìn vé tàu xe, máy bay và 'Bữa cơm tất niên Công đoàn' cho người lao động

Chuyến bay Công đoàn được triển khai như một hành trình nghĩa tình, đưa người lao động về với gia đình trong những ngày Tết đoàn viên.

Tối đa hóa nguồn lực, dồn sự chăm lo cho người yếu thế

Kế hoạch chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 yêu cầu nâng cao cả về chất và lượng so với các năm trước, bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời, thiết thực, an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch và hướng mạnh về cơ sở. Đồng thời, phấn đấu nguồn lực và số lượng đoàn viên, người lao động được chăm lo lớn hơn năm trước.

Ở cấp Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, chúc Tết, tặng quà đoàn viên, người lao động tại những nơi có đông người lao động khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại.

Mức chăm lo là 2,5 triệu đồng/người, gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng tiền quà, đối với các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với các đoàn công tác của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương, một số đại biểu Quốc hội chuyên trách và lãnh đạo Tổng Liên đoàn, mức chăm lo là 1,5 triệu đồng/người, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng tiền quà.

Tại địa phương, công đoàn cấp tỉnh, công đoàn ngành Trung ương và công đoàn trong các tập đoàn, tổng công ty được sử dụng tài chính công đoàn để chăm lo với mức tối đa 1,35 triệu đồng/người, bằng tiền hoặc hiện vật. Các cấp công đoàn đồng thời được yêu cầu chủ động sử dụng tài chính công đoàn và huy động nguồn lực xã hội, với mức chăm lo tối đa 1 triệu đồng/người; ưu tiên chuyển khoản trực tiếp, tiền quà không quá 15% tổng mức chăm lo.

Đối tượng được ưu tiên là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp; bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo; bị giảm hoặc mất việc làm, giảm giờ làm; bị nợ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội; người nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết. Công đoàn cũng quan tâm gia đình chính sách, người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số và những người phải ở lại làm việc trong dịp Tết.

Nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác không giới hạn số lượng người được chăm lo. Công đoàn cơ sở được khuyến khích phối hợp với người sử dụng lao động, huy động nguồn lực để chăm lo cho 100% đoàn viên nếu điều kiện cho phép. Riêng số đoàn viên, người lao động được chăm lo từ nguồn tài chính công đoàn tối đa bằng 12% tổng số đoàn viên; đối với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai, mức tối đa là 15%. Mỗi đoàn viên, người lao động chỉ nhận một hình thức chăm lo bằng tiền từ nguồn tài chính công đoàn, trừ trường hợp đặc biệt.

Tấm vé nghĩa tình và những “Bữa cơm tất niên” ấm lòng công nhân xa quê

Đối với người lao động xa quê, Tổng Liên đoàn hỗ trợ một số tỉnh, thành phố phía Nam 2.000 vé tàu khứ hồi và 550 vé máy bay khứ hồi để đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết. Các địa phương được khuyến khích tổ chức “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2027”, “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2027”, “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2027”, ưu tiên người lao động khó khăn và những người nhiều năm chưa có điều kiện về quê.

Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và doanh nghiệp đông lao động, “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” được tổ chức, có thể kết hợp với “Bữa cơm tất niên”. Cùng với đó, “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tiếp sẽ được bắt đầu tại Hưng Yên, sau đó triển khai tại các địa phương; Chợ Tết Công đoàn trực tuyến cũng được tổ chức theo kế hoạch riêng.

Với những người không có điều kiện về quê, công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động “Tết không xa nhà”, thăm hỏi, tặng quà và tổ chức các hoạt động đón Tết cho người lao động ở lại nơi làm việc. Các hoạt động được thực hiện trước ngày 30 Tết, năm nay là ngày 29 tháng Chạp.

Cùng với chăm lo vật chất, các cấp công đoàn được yêu cầu tăng cường đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án sản xuất, thời gian nghỉ Tết, tiền lương, tiền thưởng và phương án tăng lương tối thiểu vùng theo nghị định mới của Chính phủ. Công đoàn phải chủ động nắm bắt tình hình, phòng ngừa tranh chấp, ngừng việc, đình công; đồng thời hỗ trợ người lao động tại những doanh nghiệp nợ lương, nợ thưởng, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, giải thể hoặc phá sản.

Công đoàn cơ sở cũng phải phối hợp với người sử dụng lao động công khai phương án trả lương, thưởng ít nhất 20 ngày trước Tết; theo dõi việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc và làm thêm giờ. Trường hợp doanh nghiệp không có khả năng thanh toán, công đoàn phải kịp thời báo cáo để có phương án hỗ trợ, giải quyết.

Như vậy, chăm lo Tết không chỉ dừng ở những phần quà hay những tấm vé về quê. Việc đưa nguồn lực về cơ sở, mở rộng các hình thức hỗ trợ, đồng thời chủ động nắm bắt tình hình lương, thưởng và nguy cơ tranh chấp đang đặt yêu cầu chăm lo người lao động ngay từ nơi làm việc, để chính sách đến đúng người, đúng thời điểm.