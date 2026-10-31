Hàng nghìn VĐV sắp tranh tài tại Ironman 70.3 Phú Quốc

Ironman 70.3 Phú Quốc bước sang mùa giải thứ tư, trở thành một trong những sự kiện ba môn phối hợp đáng chú ý tại Việt Nam.

Theo thông tin từ ban tổ chức ngày 29/10, tuần lễ thi đấu kéo dài từ 13 đến 15/11 tại Phu Quoc Marina, tỉnh An Giang. Hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế dự kiến tham gia, trong đó tâm điểm là cuộc đua Ironman 70.3 vào ngày cuối cùng.

Các VĐV phải hoàn thành liên tiếp ba chặng, bắt đầu bằng bơi 1,9 km, tiếp nối với 90 km đạp xe và kết thúc bằng 21,1 km chạy bộ, tương đương cự ly bán marathon.

Tổng quãng đường hơn 113 km đòi hỏi khả năng phân phối sức, kiểm soát tốc độ và duy trì thể lực trong nhiều giờ. Ngoài sức bền, kỹ năng chuyển tiếp giữa các môn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích chung cuộc.

Điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự trở lại của Mark Allen, người từng sáu lần vô địch Ironman World Championship. Đây là năm thứ tư liên tiếp huyền thoại ba môn phối hợp có mặt tại Phú Quốc. Sự hiện diện của ông mở ra cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cho các VĐV Việt Nam theo đuổi môn thể thao sức bền.

Phú Quốc bắt đầu tổ chức giải ba môn phối hợp cự ly 5150 từ năm 2022, trước khi đăng cai Ironman 70.3 lần đầu vào năm 2023. Sau ba mùa giải, sự kiện tiếp tục thu hút các VĐV trong nước và quốc tế.

Ngoài cuộc đua chính, chương trình năm nay còn có Sunrise Sprint, Ironkids và giải chạy cộng đồng, tạo cơ hội tham gia cho nhiều nhóm tuổi, trình độ khác nhau.