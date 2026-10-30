Hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế tham dự Giải thể thao quốc tế BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2026

Phần thi chạy được diễn ra gần Bãi Trường. (Nguồn: BTC)

Dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, sự kiện diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc tiếp tục củng cố vị thế là điểm đến du lịch cao cấp và nơi tổ chức các sự kiện quốc tế với tổng lượng khách du lịch tăng trưởng mạnh trong năm 2026. Phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 26-NQ/TW, việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó nhấn mạnh chất lượng, giá trị và tính bền vững của trải nghiệm du khách.

Phú Quốc lần đầu tổ chức giải ba môn phối hợp cự ly 5150 vào năm 2022, tiếp đó là mùa giải BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc đầu tiên vào năm 2023.

Qua 3 mùa giải, chương trình đã trở thành một Tuần lễ sự kiện sôi động, thu hút các vận động viên cùng gia đình, bạn bè và người cổ vũ. Điều này góp phần gia tăng nhu cầu đối với các dịch vụ lưu trú, vận chuyển, ẩm thực và trải nghiệm du lịch tại địa phương.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, Giải BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc không chỉ tạo cơ hội để các vận động viên cùng chinh phục thử thách và lan tỏa lối sống năng động, lành mạnh mà còn giúp địa phương nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, đồng thời thúc đẩy nhu cầu du lịch và dịch vụ.

Mùa giải năm nay, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan và Ban tổ chức để bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, qua đó đóng góp cho cộng đồng và quá trình phát triển Phú Quốc thành điểm đến quốc tế.

Các vận động viên chinh phục cự ly IRONMAN 70.3. (Nguồn: BTC)

Ban tổ chức sẽ giới thiệu SEV EventConcierge trong Tuần lễ sự kiện. Trợ lý kỹ thuật số tích hợp AI này giúp vận động viên và người đồng hành thuận tiện tra cứu lịch trình, thông tin thi đấu, hướng dẫn tại địa điểm và nội dung chuẩn bị cần thiết. Công cụ cũng cung cấp thông tin về lưu trú, ẩm thực và các điểm đến văn hóa, hỗ trợ du khách lên kế hoạch cho thời gian tại Phú Quốc.

Bên cạnh cuộc đua chính BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc, Tuần lễ sự kiện còn có SUNRISE SPRINT Việt Nam, IRONKIDS Phú Quốc, Giải chạy Cộng đồng Sơ sinh Vietnam/Healthy Vietnam và các hoạt động sôi động tại Làng IRONMAN.

Các chương trình này tạo ra nhiều điểm khởi đầu với thể thao, từ vận động viên lần đầu thử sức với ba môn phối hợp và trẻ em hình thành thói quen vận động đến các gia đình và thành viên cộng đồng cùng tham gia