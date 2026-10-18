Hàng nghìn UAV tập kích Nga, cảng dầu St. Petersburg cháy dữ dội

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Ukraine tuyên bố tiến hành một trong những đợt không kích quy mô lớn nhất từ trước đến nay, triển khai hơn 1.000 máy bay không người lái (UAV) khắp nước Nga.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Ukraine và Washington ngày càng xấu đi. Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Kiev vì các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga.

Thống đốc Alexander Beglov cho biết, vụ tấn công khiến 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương, đồng thời gây ra đám cháy lớn tại cảng dầu St. Petersburg và kho dầu Ruchi của thành phố. Ngoài ra, một trung tâm hậu cần của hãng bán lẻ Ozon và trung tâm dữ liệu của tập đoàn công nghệ VK cũng trở thành mục tiêu. Hai công ty đã lên tiếng xác nhận thông tin này.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã bắn hạ 1.015 UAV Ukraine trên 15 khu vực của Nga, cũng như bán đảo Crimea và khu vực Biển Đen.

Về phần mình, Nga đã tiến hành 2 cuộc tấn công nhằm vào thành phố Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine.

Ông Mykhailo Semikin - người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Zaporizhzhia, cho biết vụ tấn công làm hư hại 2 tòa chung cư, 18 ô tô và một cơ sở giáo dục.

Ngày 15/10, Ukraine xác nhận đã nối lại các cuộc tấn công hạ tầng dầu mỏ của Nga, sau 3 ngày tạm dừng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 18/10, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho hay, kể từ khi Tổng thống Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, Nga đã thực hiện 76 cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng, dầu mỏ và khí đốt của Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, chỉ riêng trong đêm qua, các cơ sở năng lượng tại 4 tỉnh của Ukraine đã bị tấn công, khiến hàng chục nghìn hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện. Ông cáo buộc Nga tìm cách gây mất điện trên diện rộng.