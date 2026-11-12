Hàng nghìn trường học tại châu Âu nhận thư đe dọa đánh bom

Tại Italia, Bộ Giáo dục nước này xác nhận có khoảng 6.300 trường học trên toàn quốc, bao gồm các thành phố lớn như Rome, Milan, Naples và Bologna, đã nhận được email đe dọa đánh bom vào khoảng 10h sáng ngày 11/11. Nội dung thư tuyên bố đã gài thiết bị nổ điều khiển từ xa bên trong tòa nhà trường học, đồng thời đưa ra lời đe dọa nhắm vào Thủ tướng Italia Giorgia Meloni.

Sự cố buộc các trường học phải lập tức đóng cửa và sơ tán khẩn cấp học sinh cùng giáo viên ra khu vực an toàn, gây ra tình trạng xáo trộn lớn khi hàng nghìn phụ huynh phải bỏ dở công việc để đến đón con.

Lực lượng cảnh sát, chuyên gia rà phá bom mìn và cảnh sát bưu điện đã được huy động để phong tỏa, rà soát an ninh và truy tìm nguồn gốc thư điện tử.

Sau quá trình kiểm tra, nhà chức trách không phát hiện bất kỳ thiết bị nổ nào. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni tuyên bố các cuộc điều tra bước đầu chưa ghi nhận dấu hiệu nguy hiểm cụ thể, đồng thời nhận định đây là một phần của “chiến lược nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và tạo ra sự lo lắng” trong xã hội.

Cùng thời điểm, nhiều trường học tại Scotland, Bắc Ireland (thuộc Vương quốc Anh) và Cộng hòa Ireland cũng nhận được các bức thư đe dọa có nội dung tương tự xuất phát từ nước ngoài. Tuy nhiên, cảnh sát tại các khu vực này nhanh chóng xác định đây chỉ là trò lừa bịp không gây rủi ro thực tế nên không làm gián đoạn hoạt động giảng dạy.

Theo bản sao nội dung email mà Reuters tiếp cận được, bức thư đe dọa gửi tới các trường học được ký tên bởi “Mikhail Andropov, lãnh đạo của Vilayat Misoginistan”. Đáng chú ý, danh tính tự xưng này trùng khớp với thủ phạm đứng sau các email đe dọa đánh bom gửi tới nhiều cơ quan truyền thông châu Âu, trong đó có đài truyền hình công cộng RTÉ của Ireland và đài Nova của Bulgaria vào ngày 6/11 vừa qua.

Vụ việc hôm 11/11 là mắt xích mới nhất trong chuỗi sự cố an ninh và tấn công mạng liên tiếp nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự tại châu Âu từ đầu tháng 11 đến nay.

Trước đó, từ ngày 2 đến 6/11, khoảng 50 chuyến bay thương mại đi và đến châu Âu đã phải đối mặt với các cảnh báo đánh bom giả. Bên cạnh đó, hàng loạt siêu thị và ngân hàng máu tại khu vực này cũng bị gián đoạn hoạt động do các cuộc tấn công mạng.

Giới chức châu Âu bày tỏ lo ngại lục địa này đang phải đối mặt với làn sóng “chiến tranh lai ghép”- phương thức kết hợp giữa tấn công mạng, phá hoại và tung tin giả nhằm gây bất ổn đời sống dân sự.