Hàng nghìn trường học ở Anh và Italy nhận cảnh báo đe dọa đánh bom

Cảnh sát có mặt tại trường Bacone ở Milan, Italy sau khi học sinh được sơ tán vì đe dọa đánh bom ngày 11-11-2026

Cảnh sát Scotland cho biết khoảng 1.000 trường học, từ Dumfries ở miền nam đến Aberdeenshire và Orkney ở miền bắc, đã nhận được cảnh báo đe dọa đánh bom.

Hơn 300 trường học ở Bắc Ireland cũng bị ảnh hưởng. Các trường học tại Cộng hòa Ireland cũng nhận được thông báo tương tự qua email.

Tuy nhiên, nhà chức trách nhanh chóng trấn an các trường học và phụ huynh rằng đây là mối đe dọa giả, tương tự làn sóng đe dọa giả hồi tháng trước.

Người phát ngôn Cảnh sát Scotland cho biết: “Quá trình điều tra của chúng tôi xác định không có dấu hiệu cho thấy đây là mối đe dọa đáng tin cậy hoặc có mối đe dọa rộng hơn đối với công chúng”.

“Chúng tôi hiểu những thông tin kiểu này có thể gây hoang mang cho học sinh, phụ huynh và giáo viên. Tuy nhiên, các trường không cần phải sơ tán hay cho học sinh nghỉ học chỉ dựa trên nội dung của các email này. Chúng đã được gửi hàng loạt đến khắp nước Anh và không đáng tin".

Đơn vị chống tội phạm mạng và lừa đảo của Cảnh sát Scotland đang phối hợp với các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật trong và ngoài nước để truy tìm thủ phạm.

Tại Italy, Bộ Giáo dục nước này cho biết email đe dọa đánh bom giả đã được gửi đến khoảng 6.000 trường học. Hàng trăm trường đã phải sơ tán.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, sau các cuộc kiểm tra, nhà chức trách nhận định “không có yếu tố nào cho thấy có nguy hiểm cụ thể”.

Bà Meloni viết trên Facebook: “Các báo cáo cho thấy dường như liên quan đến một chiến lược nhằm gây ra sự báo động và reo rắc nỗi sợ hãi khiến chúng ta mất thời gian, gây nghi ngờ và hỗn loạn".

Bà cho biết thêm, lực lượng thực thi pháp luật Italy đang phối hợp với các đối tác châu Âu để xác định nguồn gốc của các mối đe dọa.

Theo truyền thông Italy, email đe dọa có nội dung “chúng tôi đến để tiêu diệt các người” và được ký tên “Mikhail Andropov, thủ lĩnh của Vilayat Misoginistan”.

Ông Antonello Giannelli, Chủ tịch Hiệp hội Hiệu trưởng toàn quốc Italy, cho biết mối đe dọa này thực chất chỉ là giả mạo. "Chúng tôi hy vọng nguồn gốc của những mối đe dọa này sẽ sớm được làm sáng tỏ khi tìm ra thủ phạm" - ông nói.

Theo Guardian, AP