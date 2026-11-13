Hàng nghìn trường học châu Âu bị đe dọa đánh bom

Học sinh tại một trường ở Italia sơ tán do cảnh báo đánh bom. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Tại Italia, khoảng 6.300 trường học đồng loạt nhận được email đe dọa đánh bom giả. Sự cố khiến các trường học phải đóng cửa và sơ tán khẩn cấp học sinh cùng giáo viên, gây ra tình trạng xáo trộn lớn khi hàng nghìn phụ huynh phải bỏ dở công việc để đến đón con.

Theo nguồn tin chính phủ, cảnh báo đánh bom được gửi qua hòm thư điện tử và cho biết đã đặt các thiết bị nổ trong nhiều trường học tại hàng trăm thành phố của Italia cũng như đặt bom xe ô-tô của Thủ tướng Italia Giorgia Meloni. Lực lượng cảnh sát, chuyên gia rà phá bom mìn và cảnh sát đã được huy động để phong tỏa, rà soát an ninh và truy tìm nguồn gốc thư điện tử. Sau quá trình kiểm tra, nhà chức trách không phát hiện bất kỳ thiết bị nổ nào, nhưng cảnh sát cùng các cơ quan chức năng khác đang tiếp tục theo dõi tình hình. Bộ Quốc phòng Italia nhận định những lời đe dọa này nằm trong một chiến lược nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và gây bất an trong xã hội.

Nhiều trường học tại Scotland, Bắc Ireland (thuộc Vương quốc Anh) và Cộng hòa Ireland cũng nhận được các bức thư đe dọa đánh bom. Các lực lượng cảnh sát Anh và Cộng hòa Ireland đã nhanh chóng triển khai điều tra về vụ việc. Nhà chức trách nhận định đây là những cảnh báo giả, song một số trường đã sơ tán học sinh để phòng ngừa. Giới chức châu Âu bày tỏ lo ngại khu vực này đang phải đối mặt làn sóng tấn công mạng, phá hoại và tung tin giả nhằm gây bất ổn đời sống dân sự.