Sự kiện do Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) tổ chức, diễn ra trong hai ngày 21-22/11 với chủ đề “Beyond Flavors - Vượt trên cả hương vị”. Liên hoan năm nay quy tụ 94 gian hàng, được bố trí tại ba không gian chính gồm “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới”. Trong đó, 46 gian hàng đến từ các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, cùng sự góp mặt của nhiều đơn vị, địa phương và cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao.

Diễn ra trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, Liên hoan là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Thông qua giao lưu ẩm thực và văn hóa, Liên hoan góp phần quảng bá bản sắc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, phát huy sức mạnh mềm và nguồn lực văn hóa cho phát triển đất nước.

Sự kiện cũng lan tỏa tinh thần của Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036 do Việt Nam khởi xướng, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tháng 9/2026. Bằng những trải nghiệm gần gũi và hoạt động sẻ chia thiết thực, Liên hoan góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong kết nối con người, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và hướng tới phát triển bền vững.

Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm các gian hàng ẩm thực.

Ngay trong buổi sáng khai mạc, khuôn viên liên hoan đã trở nên sôi động. Các gian hàng được bài trí theo phong cách riêng, giới thiệu những món ăn, thức uống và sản phẩm đặc trưng, mang đến cho thực khách cơ hội khám phá sự đa dạng trong văn hóa ẩm thực của nhiều quốc gia.

Tại khu vực gian hàng quốc tế, các món ăn đến từ châu Á và châu Âu thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Gian hàng Trung Quốc nổi bật với sủi cảo, trứng muối, chân giò và các món hầm. Trong khi đó, gian hàng Thái Lan giới thiệu món Pad Thai truyền thống. Đáng chú ý, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya trực tiếp tham gia bán món ăn, tạo không khí giao lưu gần gũi với thực khách.

Ẩm thực Ấn Độ cũng mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn với gà Tandoori, bánh Naan và các món cà ri đậm đà gia vị. Bên cạnh đó, các món nướng Armenia, bánh mì Italy và đặc sản Malaysia góp phần tạo nên bức tranh ẩm thực đa sắc màu.

Không chỉ giới thiệu món ăn, một số gian hàng còn tổ chức hoạt động chế biến trực tiếp. Các đầu bếp Sri Lanka trình diễn kỹ thuật nấu nướng, giúp khách tham quan có thêm trải nghiệm và hiểu hơn về cách chế biến những món ăn truyền thống.

Chia sẻ khi tham quan sự kiện, chị Lan Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chị ấn tượng với sự đa dạng của các gian hàng ẩm thực năm nay. Không chỉ có cơ hội thưởng thức những món ăn quen thuộc, chị còn được khám phá nhiều hương vị mới, tìm hiểu cách chế biến và nét văn hóa ẩm thực của các quốc gia. Theo chị, việc các gian hàng được bài trí sinh động, kết hợp hoạt động chế biến trực tiếp cũng khiến trải nghiệm trở nên thú vị, hấp dẫn hơn.

Cùng chung cảm nhận, anh Nguyễn Toàn (Thường Tín, Hà Nội) cho biết, liên hoan là dịp để người dân có cơ hội trải nghiệm nhiều nền ẩm thực ngay tại Thủ đô. Anh đặc biệt thích thú khi được thưởng thức các món ăn đặc trưng, đồng thời tìm hiểu thêm về văn hóa, phong tục của các quốc gia thông qua cách chế biến và giới thiệu món ăn tại mỗi gian hàng.

Gian hàng ẩm thực của Malaysia.

Các gian hàng ẩm thực của các nước trên thế giới thu hút đông đảo thực khách trải nghiệm.

Bên cạnh ẩm thực quốc tế, khu vực giới thiệu đặc sản Việt Nam cũng thu hút đông đảo thực khách. Nhiều món ăn và sản phẩm đặc trưng của các địa phương được mang đến liên hoan như phở Vân Cù, bánh tráng, lợn quay Lạng Sơn, thịt gác bếp, lạp sườn và bánh Cao Bằng.

Trong đó, lợn quay Lạng Sơn gây chú ý với lớp bì vàng óng, giòn rụm, phần thịt mềm ngọt cùng hương thơm đặc trưng của lá mắc mật. Các đặc sản Cao Bằng, nhiều loại chè, nông sản và thực phẩm chế biến cũng góp phần giới thiệu sự phong phú của ẩm thực vùng miền tới người dân Thủ đô và du khách quốc tế.

Trải qua 14 kỳ tổ chức, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế đã trở thành một hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại thường niên, nơi các cơ quan đại diện nước ngoài và bạn bè Việt Nam cùng gặp gỡ, chia sẻ và đóng góp cho cộng đồng. Từ những hương vị của mỗi quốc gia, Liên hoan tiếp tục vun đắp những nhịp cầu hữu nghị, đưa các nền văn hóa và con người đến gần nhau hơn.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Nhiều nét văn hoá đặc sắc của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới quy tụ tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026.

Gian hàng ẩm thực của Indonesia.

Du khách chụp hình bên gian hàng của Argentina.

Gian hàng ẩm thực của Trung Hoa.

Du khách chụp hình bên gian hàng của Ả Rập Xê Út.

Nhiều món ăn đặc trưng của các nước được bày bán tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026.