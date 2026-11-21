Từ sáng sớm, khuôn viên Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc (298 Kim Mã, Hà Nội) đã trở nên nhộn nhịp với sự hiện diện của đông đảo thực khách. Các gian hàng được trang trí bắt mắt, mang dấu ấn văn hóa đặc trưng của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và địa phương Việt Nam, tạo nên một không gian ẩm thực sôi động ngay giữa lòng Thủ đô.

Với chủ đề “Beyond Flavors – Giao lộ văn hóa”, lễ hội năm nay quy tụ 94 gian hàng, trong đó có 46 gian hàng của các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, cùng các đơn vị, địa phương và cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao. Đây là dịp để công chúng khám phá sự phong phú của ẩm thực thế giới, từ những món ăn truyền thống, đặc sản địa phương đến các thức uống và sản phẩm mang đậm bản sắc của từng quốc gia.

GIan hàng của Đsq Trung Quốc mang đến những đặc sản như trà sữa hay những món ăn hầm hấp dẫn.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, Urawadee Sriphiromya, đích thân bán những món ăn đặc sản của Thái Lan như Pad Thai.

Nếu bạn là tín đồ của những món nướng thì không thể bỏ qua đất nước Armenia.

Nếu bạn muốn nhẹ nhàng hơn với những món bánh ngọt, Pháp là lựa chọn số 1.

Không khí tại lễ hội càng trở nên náo nhiệt khi các gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách quốc tế cùng nhau tham quan, thưởng thức món ăn, chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Sự giao thoa giữa các nền văn hóa tạo nên một bức tranh sinh động, nơi ẩm thực trở thành cầu nối đưa con người đến gần nhau hơn.

Tại hoạt động quảng diễn phở, các nghệ nhân làng phở Vân Cù dự kiến trực tiếp chế biến, giới thiệu món phở truyền thống

Gian hàng Đsq Mexico với những món ăn tacos, quesadillas và nachos luôn là sự lựa chọn thú vị.

Không chỉ có sự đa dạng ẩm thực của các quốc gia, các địa phương Việt Nam như Lạng Sơn, Phú Thọ hay Thái Nguyên cũng mang đến nét dân dã truyền thống.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao như Ủy ban Biên giới Quốc gia hay Vụ Pháp luật và Điều ước Quốc tế cũng tham dự Lễ hội.