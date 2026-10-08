Hàng nghìn tấn rác phát sinh mỗi ngày, Cần Thơ xử lý ra sao?

Hàng nghìn tấn rác phát sinh mỗi ngày

Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NN&MT) TP. Cần Thơ cho biết, thời gian qua, đơn vị thường xuyên phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời, Sở theo dõi, kiểm tra hoạt động của các đơn vị thu gom, vận chuyển, cơ sở xử lý và hiện trạng các bãi rác trên địa bàn.

Theo thống kê, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, được thu gom và xử lý trên địa bàn TP. Cần Thơ khoảng 1,2 - 1,7 nghìn tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác sinh hoạt tại khu vực đô thị đạt hơn 96,7%.

Rác thải sinh hoạt tồn đọng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mùi hôi, nước rỉ rác và ảnh hưởng môi trường.

Công tác thu gom tại khu vực đô thị và các khu dân cư tập trung cơ bản được duy trì thường xuyên. Tuy nhiên, tại một số khu vực nông thôn, dân cư phân tán, mạng lưới thu gom, phương tiện và hạ tầng tập kết, trung chuyển vẫn còn hạn chế.

Một số tuyến đường nông thôn nhỏ hẹp, cầu có tải trọng thấp khiến phương tiện thu gom chuyên dụng khó tiếp cận, ảnh hưởng đến hiệu quả thu gom rác.

Hiện rác sinh hoạt sau thu gom được vận chuyển đến các nhà máy, cơ sở xử lý tập trung và các bãi rác đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Đối với công nghệ đốt rác phát điện, Nhà máy xử lý chất thải rắn Cần Thơ đang tiếp nhận, xử lý trên 529 tấn rác/ngày. Nhà máy điện rác Hậu Giang tiếp nhận, xử lý khoảng 160 tấn rác/ngày (ở quy mô hoàn chỉnh, nhà máy dự kiến tiếp nhận khoảng 480 tấn rác/ngày).

Trước thực trạng một số bãi rác quá tải, Sở NN&MT đã đề xuất điều tiết khoảng 135 tấn rác/ngày từ 23 xã, phường về Nhà máy điện rác Hậu Giang. Giải pháp này nhằm hạn chế lượng rác tiếp tục tồn lưu tại các bãi quá tải hoặc sắp đầy, giảm nguy cơ phát sinh nước rỉ rác, mùi hôi, côn trùng và tác động đến môi trường, sức khỏe người dân.

Trong khi đó, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Minh Thông đang tiếp nhận, xử lý khoảng 148,35 tấn rác/ngày bằng công nghệ đốt không thu hồi năng lượng.

Nhà máy xử lý chất thải rắn Sóc Trăng có công suất thiết kế 320 tấn/ngày, trong đó xử lý thành phần hữu cơ khoảng 100 tấn/ngày bằng công nghệ ủ làm phân compost.

29 bãi rác lộ thiên, hàng trăm nghìn tấn rác tồn đọng

Đáng chú ý, theo Sở NN&MT Cần Thơ, thành phố hiện còn 29 bãi rác lộ thiên đang tiếp nhận rác sinh hoạt của 35 xã, phường, với tổng khối lượng khoảng 210 tấn/ngày. Tổng lượng rác sinh hoạt tồn đọng tại các bãi này ước khoảng 270 - 300 nghìn tấn. Qua khảo sát, có 7 bãi đã quá tải, 6 bãi sắp đầy và 16 bãi còn khả năng tiếp nhận.

Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày đang tạo áp lực lên hệ thống thu gom, xử lý của TP. Cần Thơ

Theo Sở NN&MT, việc tiếp tục đưa rác vào các bãi đã quá tải hoặc sắp đầy làm gia tăng nguy cơ phát sinh nước rỉ rác, mùi hôi, côn trùng, ảnh hưởng đời sống người dân xung quanh. Đồng thời, lượng rác tồn đọng cũng làm tăng khối lượng chất thải cần xử lý, cải tạo trong thời gian tới.

Không chỉ các bãi đang hoạt động, một số khu xử lý, bãi chôn lấp đã ngừng hoạt động vẫn còn tồn lưu lượng rác rất lớn.

Cụ thể, Bãi rác số 8 còn khoảng 400.000 tấn rác; Khu xử lý chất thải rắn Đông Thắng khoảng 700.000 tấn; bãi rác Tân Long hơn 1,2 triệu tấn. Các khu vực này cần tiếp tục được kiểm soát, xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường theo lộ trình.

Về hạ tầng trung chuyển, TP. Cần Thơ hiện chỉ có 2 trạm trung chuyển chất thải rắn đang vận hành tại Cái Khế và Long Tuyền. Thành phố vẫn phải sử dụng khoảng 15 điểm tập kết tạm thời trước khi vận chuyển rác đến các cơ sở xử lý. Một số điểm tập kết được bố trí gần khu dân cư, lề đường hoặc khu vực công cộng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mùi hôi, nước rỉ rác và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Sở NN&MT đang chuẩn bị đầu tư Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại phường Tân An nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới thu gom, trung chuyển rác trên địa bàn.

Qua khảo sát, các điểm tồn đọng rác thường hình thành tại đất trống, khu dân cư mới và những nơi có mật độ dân cư thấp. Nguyên nhân chủ yếu là một bộ phận người dân bỏ rác không đúng nơi, không đúng thời gian quy định, trong khi tần suất thu gom và công tác kiểm tra, giám sát ở một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu.

Trước tình trạng này, Sở NN&MT phối hợp UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển; tổ chức tổng vệ sinh, xử lý các điểm tồn đọng, lắp đặt biển cấm đổ rác và rà soát nhu cầu lắp camera tại những khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện đúng thời gian, tần suất và phạm vi thu gom theo hợp đồng, không để rác ùn ứ tại khu dân cư, điểm tập kết và trạm trung chuyển, nhất là khu vực trung tâm thành phố và trong các dịp lễ, Tết.