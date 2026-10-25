Hàng nghìn sinh viên đổ về phố Trần Nhân Tông check-in Sóng Festival

Ngay từ giờ mở cửa ngày thứ hai, Sóng Festival 2026 đã đón đông đảo sinh viên, bạn trẻ đến tham quan, check-in và trải nghiệm các hoạt động tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội

Hàng nghìn lượt sinh viên tiếp tục đổ về Sóng Festival 2026 trong sáng 25/10. Nhiều bạn trẻ tranh thủ đến sớm để check-in, khám phá các gian hàng và tham gia những hoạt động trải nghiệm thanh toán số.

Khách tham dự có cơ hội nhận quà trị giá 50.000 đồng khi đáp ứng điều kiện của chương trình tại sự kiện. Hoạt động góp phần thu hút sinh viên đến trải nghiệm các phương thức thanh toán số tại Sóng Festival.

Các gian hàng ngân hàng tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ trong ngày thứ hai của Sóng Festival 2026, với nhiều hoạt động tương tác, giới thiệu tiện ích ngân hàng số và chương trình quà tặng.

Với sự tham gia của nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính và gần 70 gian hàng, Sóng Festival 2026 tiếp tục mang đến không gian trải nghiệm thanh toán số kết hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí cho người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Vietcombank tiếp tục thu hút khách tham quan với các hoạt động trải nghiệm tại gian hàng. Sinh viên có dịp tìm hiểu những tiện ích thanh toán hiện đại và tham gia các chương trình tương tác tại sự kiện.

Gian hàng NAPAS đón khách tham quan đến tìm hiểu và trải nghiệm các giải pháp thanh toán số. Đây là một trong những điểm dừng chân được chú ý tại ngày hội diễn ra trong hai ngày 24-25/10. Quầy cafe Starbuck với giá siêu ưu đãi chỉ 30.000 đồng/cốc dành riêng cho sự kiện.

Gian hàng BIDV thu hút các bạn trẻ với minigame, mang đến trải nghiệm tương tác sôi động và cơ hội nhận quà khi tham gia các hoạt động tại Sóng Festival 2026.

Tại gian hàng MB, khách tham quan trải nghiệm photobooth, tìm hiểu tiện ích thẻ và tham gia các hoạt động tương tác. Những điểm check-in và quà tặng góp phần tạo không khí sôi động cho ngày hội.

Gian hàng Agribank đón nhiều bạn trẻ đến khám phá tiện ích ngân hàng số, check-in photobooth, tham gia vòng quay may mắn và tìm hiểu các phần quà theo thể lệ chương trình.