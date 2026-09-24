Hàng nghìn phần quà Trung thu tặng thiếu nhi Vĩnh Long

Ngày 24/9, tại xã Tập Sơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long phối hợp các mạnh thường quân tổ chức trao 200 phần quà, gồm 150 phần quà Trung thu dành tặng học sinh Trường Tiểu học Tân Sơn và 50 phần quà tặng hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng ngày, đơn vị tiếp tục trao 150 phần quà Trung thu tặng thiếu nhi tại xã Long Hiệp.

Ông Nguyễn Văn Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long trao quà Trung thu tặng thiếu nhi. (Ảnh: Hoàng Anh).

Tiếp đó, vào ngày 25/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ trao 300 phần quà Trung thu tặng các em tại Trường Mầm non Tuổi Thơ, ấp Thành Quới, xã Tân Quới.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao quà tại các xã Ngãi Tứ, Thạnh Trị, Hòa Hiệp và Cái Nhum, mang Trung thu đến với hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long, chương trình phối hợp cùng các mạnh thường quân trao 1.882 phần quà tại bảy địa phương; đồng thời phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng trao 650 phần quà Trung thu tặng trẻ em, 100 phần quà tặng hộ nghèo, cùng 350 phần quà tại xã Tập Sơn và Long Hiệp. Tổng cộng, chương trình thực hiện 2.982 phần quà.

Trao quà Trung thu tặng thiếu nhi tại xã Hoà Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Hoàng Anh).

Theo bà Phạm Thị Vân - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long, chương trình nhằm tạo điều kiện để trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được vui đón Tết Trung thu năm 2026 trong không khí vui tươi, an toàn, ấm áp; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ, huy động nguồn lực xã hội chăm lo thiếu nhi, góp phần lan tỏa các giá trị nhân đạo trong cộng đồng.