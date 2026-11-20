Theo dữ liệu của Hill.com, đơn vị theo dõi cổ phần tại các công ty chưa niêm yết, khoảng 96% nhân sự Anthropic có cổ phần được định giá hơn 1 triệu USD sau khi công ty chốt giá IPO ở mức 83 USD/cổ phiếu. Trong số này, khoảng 2.800 người sở hữu cổ phần trị giá trên 10 triệu USD, còn khoảng 600 người có tài sản cổ phiếu vượt 100 triệu USD.

Những con số trên được tính theo giá cổ phiếu tại thời điểm IPO, không đồng nghĩa toàn bộ tài sản đã chuyển thành tiền mặt. Dù vậy, quy mô tài sản mà nhân viên Anthropic đang nắm giữ vẫn đặc biệt đáng kể nếu đặt trong tương quan với tuổi đời và tốc độ phát triển của công ty.

Khoảng 2.800 nhân viên Anthropic đang sở hữu cổ phần trị giá trên 10 triệu USD. Ảnh: GeekWire

Anthropic được thành lập năm 2021 và đến cuối năm 2024 vẫn có chưa tới 1.000 nhân viên. Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp cho thấy số nhân sự tăng lên khoảng 5.300 người vào tháng 9/2026. Như vậy, phần lớn đội ngũ đã gia nhập công ty trong giai đoạn tăng trưởng rất nhanh và được hưởng lợi từ chính sách sở hữu cổ phần.

Andrew Benson, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Hill.com, nói với CNN rằng điều gây ngạc nhiên nhất là tốc độ hình thành khối tài sản này. Theo ông, Anthropic có tỷ lệ nhân viên rời đi rất thấp; triển vọng tăng trưởng khiến nhiều người cân nhắc kỹ trước khi từ bỏ cơ hội sở hữu cổ phần.

Tại Thung lũng Silicon, trả lương kết hợp cổ phiếu là cách làm phổ biến ở các công ty khởi nghiệp. Khi chưa đủ nguồn lực để trả lương cạnh tranh hoàn toàn bằng tiền mặt, doanh nghiệp dùng cổ phần như một phần đãi ngộ, khuyến khích nhân viên gắn bó và chia sẻ thành quả nếu công ty được mua lại hoặc niêm yết.

Trường hợp Anthropic cũng cho thấy thời điểm gia nhập có thể quan trọng không kém vị trí công việc. Benson nhận định một nhân viên cấp thấp vào công ty từ năm 2023 hoặc 2024 có thể đạt kết quả tài chính tốt hơn một lãnh đạo cấp cao mới gia nhập trong năm nay. Giá trị cổ phần tích lũy từ sớm tăng mạnh khi doanh nghiệp mở rộng và được thị trường định giá cao.

Khác với nhiều tập đoàn công nghệ có lực lượng lao động phân tán khắp nước Mỹ, nhân sự Anthropic tập trung chủ yếu tại San Francisco, nơi nhịp sống và kinh tế địa phương vốn nhạy cảm với các đợt bùng nổ tài sản công nghệ. Làn sóng triệu phú mới xuất hiện đồng loạt có thể làm gia tăng áp lực lên thị trường nhà ở vốn đang tăng giá nhanh nhất trong nhiều năm tại thành phố này.

Theo dữ liệu của Redfin, trong tháng 10, một căn nhà thuộc phân khúc phổ biến nhất được bán tại San Francisco có giá khoảng 1,7 triệu USD, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, mức giá này trên phạm vi toàn nước Mỹ gần như không thay đổi, ở khoảng 416.700 USD.

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