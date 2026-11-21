Với chủ đề "Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp", chương trình gửi gắm thông điệp về vai trò của văn hóa trong hành trình xây dựng, phát triển đất nước,

Ngay từ chiều, khu vực đổi vé đã thu hút đông đảo khán giả ở nhiều lứa tuổi. Nhiều người kiên nhẫn xếp hàng, chờ đến lượt để nhận tấm vé tham dự đêm nghệ thuật được mong đợi.

Hình ảnh dòng người nối dài không chỉ cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với chương trình mà còn thể hiện sự háo hức, mong chờ được hòa mình vào một sự kiện văn hóa quy mô lớn.

Sức hút của Muôn sắc Việt Nam đến từ ý nghĩa đặc biệt của chương trình khi được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Với chủ đề Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp, chương trình gửi gắm thông điệp về vai trò của văn hóa trong hành trình xây dựng, phát triển đất nước, đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Không khí đông đúc, náo nhiệt tại điểm đổi vé cho thấy sức hút của chương trình trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Diễn ra lúc 20h ngày 24.11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chương trình dự kiến quy tụ khoảng 1.500 nghệ sĩ và thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Đáng chú ý, Muôn sắc Việt Nam có sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những tên tuổi gạo cội như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Tự Long đến các nghệ sĩ được đông đảo công chúng yêu mến như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi...

Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ hứa hẹn tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Dòng người đông đảo đến chờ đổi vé chiều 21.11 là một trong những hình ảnh đáng chú ý trước thềm chương trình.

Không chỉ là sự chờ đợi một đêm diễn lớn, sự háo hức của công chúng còn cho thấy sức lan tỏa của các hoạt động văn hóa nghệ thuật, khi tình yêu di sản, bản sắc và niềm tự hào Việt Nam được kết nối bằng âm nhạc và những trải nghiệm cộng đồng.