Theo ghi nhận của Người Đưa Tin trong ngày 21/11, hàng nghìn người dân cùng các tăng ni, Phật tử đã có mặt tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, thành kính xếp hàng chờ đến lượt chiêm bái Bảo vật quốc gia Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn.

Dưới sự điều tiết của ban tổ chức, từng đoàn người lặng lẽ nối bước nhau vào chiêm bái theo lối đi một chiều. Mỗi người đều trân trọng khoảng một phút dừng chân trước bảo vật để chắp tay chiêm ngưỡng, sau đó nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài, nhường chỗ cho những lượt khách tiếp theo.

Ông Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng hơn 500 phật tử đến từ Chùa Cổ Am, Chùa Thiên Sơn và Chùa Bà Bụt hành hương về Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh, thành kính chiêm bái Bảo vật quốc gia “Hộp đựng xá lị Phật Tháp Nhạn”. Trong không gian trang nghiêm, Chủ tịch UBND tỉnh cùng bà con phật tử đã dành những phút giây thành kính trước bảo vật thiêng liêng, tìm hiểu về những giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa đặc biệt của di sản. Ảnh BTNA-XVNT.

Nhằm giữ trọn sự tôn nghiêm cho không gian trưng bày, công tác đảm bảo an ninh được ban tổ chức thắt chặt tối đa. Theo quy định, người dân và du khách tuyệt đối không được quay phim, chụp ảnh hay phát trực tiếp (livestream) trong suốt quá trình vào khu vực chiêm bái.

Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn được phát hiện trong đợt khai quật di chỉ Tháp Nhạn (xã Hồng Long, huyện Nam Đàn cũ), nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An do Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng Nghệ Tĩnh thực hiện trong giai đoạn 1985-1986. Theo báo cáo khai quật, hiện vật được xác định có niên đại khoảng thế kỷ VII-VIII, thời kỳ Bắc thuộc. Hiện vật, được chế tác bằng vàng, mang giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, tôn giáo và nghệ thuật.

Bảo vật có hình chữ nhật, dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm, gồm hai phần nắp và thân, được chế tác bằng phương pháp tán dập nguội.Phần nắp uốn cong như mui thuyền, có viền mái chườm ra ngoài thân hộp. Bề mặt nắp được trang trí hoa 6 cánh nở đều trong khung hình chữ nhật. Phần thân nổi bật với dải hoa sen chạy liên tục, tạo thành đường diềm bao quanh. Ngày 25/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2089/QĐ-TTg công nhận hiện vật là Bảo vật quốc gia.

Trong dòng người thành kính chờ đến lượt, sự xuất hiện của cụ Nguyễn Thị Bơ, pháp danh Nguyên Đức, 100 tuổi, Phật tử chùa Non Nước, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An (cụ mặc áo dài đỏ) khiến nhiều người không khỏi xúc động. Dù tuổi đã cao, cụ vẫn vượt chặng đường xa về Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh với tâm nguyện tận mắt chiêm bái Bảo vật quốc gia Hộp đựng xá lị Phật Tháp Nhạn và cầu chúc quốc thái dân an, gia đình bình an, mạnh khỏe.

Cùng chung niềm thành kính, bà Phạm Thị Hường (trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), Phật tử chùa Diệc cho biết: "Biết tin bảo vật được trưng bày, tôi đến đây để chiêm bái xá lị Phật, đồng thời tụng kinh cầu cho quốc thái dân an, gia đình và con cái luôn được mạnh khỏe".

Chia sẻ cảm xúc sau khi vào khu vực trưng bày, ông Nguyễn Thanh Hải, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An bày tỏ: "Đạo Phật luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài phát triển của đất nước. Hôm nay, chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được trực tiếp chiêm bái xá lị Phật tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh. Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng đây là những giá trị truyền thống quý báu, tinh hoa nhất của dân tộc, đồng thời trân trọng cảm ơn công tác bảo tồn lịch sử để tiếp nối nét đẹp gắn kết giữa đạo và đời".

Bà Phan Thị Hà Long, Phó Giám đốc Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, cho biết đây là lần đầu tiên hộp đựng xá lị Tháp Nhạn được trưng bày sau 40 năm khai quật. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026, tạo cơ hội để người dân trực tiếp chiêm ngưỡng và tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa của bảo vật quốc gia.

Kể từ khi mở cửa đến nay, sự kiện thu hút rất đông công chúng, trung bình mỗi ngày đón từ khoảng 1.500 – 2.500 lượt người đến tham quan, chiêm bái.

Theo kế hoạch, Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh mở cửa đón người dân và du khách đến chiêm bái bảo vật từ ngày 18 đến hết ngày 24/11, chia thành 3 khung giờ mỗi ngày: buổi sáng (8h – 11h), buổi chiều (13h30 – 17h) và buổi tối (19h – 21h30). Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của công chúng, đơn vị đã bố trí 6 cán bộ, nhân viên thường trực để hướng dẫn, điều tiết và hỗ trợ khách tham quan. Đồng thời, những người dân có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn sẽ được đội ngũ thuyết minh viên trực tiếp giới thiệu về nguồn gốc, giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc của hiện vật.