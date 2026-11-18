Trao tặng gạo cho người dân ở chương trình "Chuyến xe 0 đồng" (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Trong ngày 17 và 18/11, tại các xã, phường phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra các hoạt động, việc làm vì cộng đồng, mang tính nhân văn. Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Festival Nhân Ái 2026 do Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức.

Với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi”, những hoạt động của festival trong hai ngày qua đã hướng đến những người dân yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn cũng như những việc làm thiết thực, cần thiết.

Tập huấn sơ cấp cứu cho người dân. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Cụ thể trong hai ngày qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho người dân và tình nguyện viên ở 29 xã, phường thuộc khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây.

Buổi tập huấn đã thu hút 860 người tham gia. Với những kỹ năng, động tác được tập huấn người tham gia đã nâng cao tính chủ động ứng phó với thiên tai, sự cố, nhất là huy động được sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động cứu nạn nhân đạo.

Người dân nhận quà tặng từ "Chuyến xe 0 đồng". (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Với hoạt động “Chuyến xe 0 đồng”, Hội Chữ thập đỏ thành phố và các nhà hảo tâm đã trao tặng 600 suất quà, với tổng trị giá 510 triệu đồng đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn 20 xe lưu động đi đến các bệnh viện, trường học đã cắt tóc miễn phí cho khoảng 2.000 người. Ngoài ra, với hoạt động hiến máu nhân đạo, Ban tổ chức đã thu được gần 500 đơn vị máu.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ rằng giá trị lớn nhất của mỗi phần quà gửi đến bà con, của việc làm sơ cứu người gặp nạn là tình yêu thương, sự chân thành, tình người được gửi gắm, là cảm giác được quan tâm, trân trọng.

Cắt tóc miễn phí trong "Chuyến xe nghĩa tình". (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Và để có được sự hỗ trợ nói trên, Hội Chữ thập đỏ thành phố đặc biệt cảm ơn các đơn vị tài trợ, tổ chức, cá nhân. Điều này thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần tương thân tương ái và truyền thống nghĩa tình tốt đẹp của người dân.

Hiến máu nhân đạo trong khuôn khổ Festival Nhân ái Thành phố Hồ Chí Minh 2026. (Ảnh: BTC cung cấp)