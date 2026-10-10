Hàng nghìn người tham gia đồng diễn 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Dự chương trình có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo phường Sông Công cùng đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân địa phương.

Màn đồng diễn, xếp hình bản đồ và lá cờ Việt Nam, cùng biểu tượng 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với sự tham gia của gần 3.000 người.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn, xếp hình bản đồ và lá cờ Việt Nam, cùng biểu tượng 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với sự tham gia của gần 3.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312.

Hoạt động góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn phường Sông Công.

20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận quà tặng của Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao 20 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Sông Công, Trường THPT Lương Thế Vinh và Trường THCS Thắng Lợi.

Các đại biểu tham gia chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10 năm 2026.

Gần 3.000 người tham gia chương trình đồng diễn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Quảng trường 1-7 Sông Công.

Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026; tham quan, trải nghiệm các gian hàng giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ, sản phẩm địa phương và hoạt động kết nối thị trường. Qua đó, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số, sáng tạo và hỗ trợ cộng đồng.